Psiquiatras alertan sobre aumento de licencias laborales por salud mental

Santo Domingo. – El incremento de las licencias laborales por motivos de salud mental en República Dominicana es una situación que especialistas en psiquiatría aseguran era previsible, debido al aumento de los trastornos emocionales y psicológicos que afectan a la población trabajadora.

Los profesionales señalaron que la sobrecarga laboral, la ansiedad y la depresión figuran entre los principales problemas que inciden en el bienestar de los empleados, por lo que consideran necesario fortalecer las políticas de prevención, detección y atención de la salud mental.

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Asimismo, advirtieron sobre las limitaciones que enfrenta el sistema sanitario para responder a esta demanda, debido al déficit de especialistas y de infraestructura. Según indicaron, el país cuenta con apenas unos 300 psiquiatras para una población cercana a los 11 millones de habitantes.

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Ante esta realidad, los especialistas reclamaron una mayor inversión estatal para ampliar la capacidad de atención, mediante la habilitación de más camas hospitalarias, unidades de intervención en crisis y centros destinados a pacientes que requieren tratamientos de mediana y larga estancia.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo a una asamblea del gremio que agrupa a los psiquiatras, encuentro en el que buscan revisar sus estatutos con el propósito de fortalecer la protección de los pacientes, los profesionales de la salud mental y sus familiares.

Los especialistas insistieron en que el aumento de las licencias laborales debe llamar la atención sobre la necesidad de abordar la salud mental como una prioridad, tanto en los espacios de trabajo como en los servicios públicos de salud.