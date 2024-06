Psicólogo Luis Bergés habla sobre violencia de género y feminicidios en RD

Luis Bergés, psicólogo y director del Centro Intervención Conductual de Hombres, conversó en una entrevista en Despierta con CDN sobre la violencia de género y feminicidios en la República Dominicana.



Sobre si hay una epidemia de feminicidios en el país, Bergés inició explicando que sí hay un número considerable de casos que llama a la atención y genera preocupación. Sin embargo, algo que requiere principal atención son los factores de riesgo. Estos son los que aumentan la posibilidad de que una mujer quede vulnerable y sea víctima de esta ola de violencia.

Bergés mencionó que hay dos estamentos fundamentales los cuales son: las políticas públicas y la respuesta social y cultural, en donde ninguna de las dos van totalmente alineadas. Resalta que el estado indica un sinnúmero de acciones a seguir. Aunque la población a veces no las asimila de la forma correcta, evidenciando el principal problema.

Luis Bergés en entrevista con panel de Despierta con CDN (foto: Félix de la Cruz)

El psicólogo expresó que se debe evitar la tendencia a desestimar la gravedad del asunto al hacer comparaciones con años anteriores. Esto debido a que el nivel de crueldad observado en los últimos feminicidios sorprende hasta de solo escuchar los hechos.

Las conductas de muchos hombres que terminan asesinando a estas mujeres, según lo mencionado por Bergés, vienen de los malos ejemplos, de la violencia recibida en la infancia. También de los patrones disfuncionales que observaron en sus hogares y de una cultura que fue normalizando la violencia.

Labor del Centro de Intervención Conductual de Hombres

El especialista explicó que desde el Centro de Intervención Conductual de Hombres no se limitan a ver el problema desde fuera. Si no que manejan la idea de que puede haber una transformación interior y hacerse responsable de las acciones propias. Logrando esto sin descargar el enojo hacia la fuente que la mayoría de los hombres creen que es el problema. Agregó que muchos hombres colocan a la mujer como la causante de todos sus problemas.

Resalta que es imposible que una persona asesine a otra sin previamente tenerla devaluada desde su concepción. Este hecho no solo se ve en la violencia de género, sino también en la violencia social. También señaló que a veces se dan justificaciones para estos hechos como la salud mental o la situación económica. Estas justificaciones no son válidas bajo ningún concepto para este tipo de acciones.



En cuanto al impacto que tienen los medios de comunicación al hablar sobre la violencia de género y los feminicidios, destacó que los medios tienen un rol importante en este asunto. Este recae en el peso en la calidad de la información. El psicólogo expresa que no se debe hablar de la muerte de otra persona como una glorificación o una salida a un problema. Además, menciona que algo que frecuentemente sucede es que en los casos de feminicidios se atribuye una supuesta causa como enfermedades mentales, entre otras cosas.



‘‘Aspiramos a que los hombres agresores dejen de ser un riesgo para los demás, un riesgo para sí mismos, que puedan seres un ser humanos productivos y vivir una relación saludable con una mujer’’, expresó Bergés.