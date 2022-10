Protestan contra empresa constructora CBS Developments, propiedad del ministro de Vivienda

Un grupo de adquirientes de apartamentos protestaron frente a las instalaciones de la empresa CBS Developments, propiedad del ministro de Vivienda y Edificaciones de República Dominicana, Carlos Bonilla Sánchez, para denunciar que a los clientes del proyecto Nuevas Terrazas les estarían imponiendo un aumento desproporcional a lo previamente contratado.

Los afectados aseguran que la constructora ha hecho aumentos arbitrarios de hasta un 43 % del valor total de las viviendas adquiridas en planos, atribuyendo el incremento al alza de los materiales de construcción.

Sin embargo, sostienen que muchos de estos aumentos se deben a que la compañía del funcionario no cumplió con la entrega de los apartamentos en las fechas acordadas en los contratos, ya que muchos debieron recibirlos a mediados del 2020, antes de que los materiales de construcción adquieran los precios que registran a la fecha.

Por tanto, expresan que no están dispuestos a cargar con los incrementos que se han generado a partir de esa fecha producto de la inflación, por la irresponsabilidad de una empresa que no fue capaz de cumplir su obligación contractual.

“De haberme entregado mi apartamento en la fecha que acordamos en el contrato, los aumentos que se produjeron a partir de la pandemia no nos hubieran afectado tanto. Cualquier incremento debe establecerse según el costo de la vivienda en la fecha que debieron entregarse”, dice una afectada.

Además, expresan que se les hace imposible pagar el aumento, ya que implica la suma de alrededor 26 mil 64 dólares adicionales, o su equivalente en pesos aproximadamente RD$ 1.5 millones. No obstante, aseguran que fueron intimados por la empresa para que firmen el aumento en un plazo de 72 horas, de lo contrario cancelarían los contratos de preventa para sacarlos del proyecto y despojarlos de una parte del dinero que han entregado.

Incumplimiento de CBS Developments

Dicen que, además de la incomodidad por el aumento, muchos de ellos han saldado el inicial de los inmuebles y tampoco se le has entregado las propiedades.

“Cuando dijimos que no estábamos de acuerdo llamamos y preguntamos cuándo es la fecha de entrega y si nos pueden dar una carta de compromiso de entrega. Dicen que no pueden dar una fecha de entrega”, expresa una de las afectadas.

El grupo protestante reconoce el alza de los costos de construcción; pero entiende que CBS Developments debería hacer como otras constructoras, que en lugar de aplicar el aumento al costo total del inmueble, elevan un por ciento al restante adeudado.

“Es inhumano que una vivienda de US$ 60,616 catalogada como de bajo costo, a pocos meses de ser reciba le presenten un aumento de un 43%, US$ 26,064 más o su equivalente en pesos aproximadamente RD$ 1.5 millones”, reclamaron.

Además del aumento que ronda un 43 % del costo del inmueble, los manifestantes aseguraran que en varias ocasiones les han cambiado la fecha de entrega de sus apartamentos.

“La fecha de entrega que ellos me dieron para el inmueble era diciembre del año pasado; pero esta es la fecha que todavía no han iniciado; yo hice una planeación contando con ese tiempo, pero todavía no sé cuándo ellos van a entregar. Me han cambiado la fecha de entrega en aproximadamente siete ocasiones”, dice uno de los adquirientes.

El grupo ha elevado la denuncia a ProConsumidor para buscar la forma de llegar a un acuerdo.