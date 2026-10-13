Propuestas que contemplan creación de nuevas provincias en RD

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Santo Domingo, RD.– Varias son las propuestas presentadas ante el Senado de la República orientadas a crear nuevas provincias y entre estas la eterna de dividir a la provincia San Juan, la más grande del país.
Contempla que el municipio La Matas de Farfán que actualmente tiene unos 1,122.80 kilómetros cuadrados pase a llamarse provincia Santa Lucía.
El proyecto del senador de San Juan, Félix Bautista considera que la nueva provincia estaría integrada por los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, incluyendo sus distritos municipales.
Destaca que Las Matas de Farfán reúne condiciones para ser elevada a provincia por su extensión territorial, producción agrícola, actividad ganadera y comercial, además de su potencial turística.
Provincia Matías Ramón Mella
Otra propuesta busca declarar una nueva provincia en Santo Domingo que pasaría a llamarse Matías Ramón Mella con una superficie de 709 kilómetros cuadrados.
Las dos nuevas provincias representarían 1,831.80 kilómetros cuadrados que actualmente forman parte de las provincias San Juan y Santo Domingo las dos más grandes en superficie.
El X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, explica que la provincia San Juan tiene 3,359.44 kilómetros cuadrados, la más extensa del país.
De darse la división, San Juan dejaría de ser la provincia más grande y oucparía esa posición La Altagracia, con 2,997.18 kilómetros cuadrados, seguida por Azua, con 2,670.07 kilómetros cuadrados y Monte Plata, con 2,619.25.
Proyecto para dividir a Santo Domingo
El proyecto planteado por el diputado Abelardo Rutinel busca crear la provincia Matías Ramón Mella.
El proyecto plantea incorporar a la nueva provincia los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, con sus respectivos distritos municipales.
La provincia Santo Domingo tiene actualmente 1,304.82 kilómetros cuadrados. Con la segregación planteada, solo conservaría 595.82 kilómetros cuadrados.
¿Por qué proponen dividir Santo Domingo?
El proyecto argumenta que la provincia Santo Domingo, creada en 2001, ha experimentado transformaciones demográficas, socioeconómicas y urbanísticas que hacen necesaria una adecuación de su organización territorial.
De aprobarse ambas iniciativas en los términos planteados, el país pasaría a tener 33 provincias, en lugar de las 31 actuales, además del Distrito Nacional.
Las propuestas se estudian en comisiones para convertirse en leyes deberán completar el proceso legislativo correspondiente.
Otros proyectos para ampliar el número de provincias
Provincia Villa Riva presentada por el diputado Luis Ariel Marte para convertir este municipio (perteneciente a la provincia Duarte) en una nueva provincia, incluyendo demarcaciones como Agua Santa del Yuna, Cristo Rey de Guaraguao, Las Taranas y Barraquito.
Dos proyectos buscan elevar a provincia al municipio de Haina, perteneciente a la provincia de San Cristóbal.
Propuestas presentadas por separado por las diputadas perremeístas Jacqueline Montero y Margarita Tejeda de la Rosa, el 15 de julio de 2025 y el 05 de noviembre de 2025, respectivamente. Las congresistas plantean que la nueva demarcación tenga el nombre de provincia Río Haina.
Otra de las demarcaciones que buscan crear en el Congreso Nacional es la provincia Francisco del Rosario Sánchez, iniciativa presentada en la Cámara Baja el 22 de marzo del 2022 por el entonces diputado Sócrates Pérez.
La entonces diputada del PLD Ana María Peña Raposo junto a otros colegas presentó ante la Cámara Baja la creación de la provincia Gregorio Luperón, la cual conservaría los mismos límites de los municipios que conforman a Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.
El proyecto de ley había sido sometido en el año 2016 por el diputado Miguel Espinal, sin éxito.
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