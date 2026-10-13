Propuestas que contemplan creación de nuevas provincias en RD

Santo Domingo, RD.– Varias son las propuestas presentadas ante el Senado de la República orientadas a crear nuevas provincias y entre estas la eterna de dividir a la provincia San Juan, la más grande del país.

Contempla que el municipio La Matas de Farfán que actualmente tiene unos 1,122.80 kilómetros cuadrados pase a llamarse provincia Santa Lucía.

El proyecto del senador de San Juan, Félix Bautista considera que la nueva provincia estaría integrada por los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, incluyendo sus distritos municipales.

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Destaca que Las Matas de Farfán reúne condiciones para ser elevada a provincia por su extensión territorial, producción agrícola, actividad ganadera y comercial, además de su potencial turística.

Provincia Matías Ramón Mella

Otra propuesta busca declarar una nueva provincia en Santo Domingo que pasaría a llamarse Matías Ramón Mella con una superficie de 709 kilómetros cuadrados.

Las dos nuevas provincias representarían 1,831.80 kilómetros cuadrados que actualmente forman parte de las provincias San Juan y Santo Domingo las dos más grandes en superficie.

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El X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, explica que la provincia San Juan tiene 3,359.44 kilómetros cuadrados, la más extensa del país.

De darse la división, San Juan dejaría de ser la provincia más grande y oucparía esa posición La Altagracia, con 2,997.18 kilómetros cuadrados, seguida por Azua, con 2,670.07 kilómetros cuadrados y Monte Plata, con 2,619.25.

Proyecto para dividir a Santo Domingo

El proyecto planteado por el diputado Abelardo Rutinel busca crear la provincia Matías Ramón Mella.

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El proyecto plantea incorporar a la nueva provincia los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, con sus respectivos distritos municipales.

La provincia Santo Domingo tiene actualmente 1,304.82 kilómetros cuadrados. Con la segregación planteada, solo conservaría 595.82 kilómetros cuadrados.

¿Por qué proponen dividir Santo Domingo?

El proyecto argumenta que la provincia Santo Domingo, creada en 2001, ha experimentado transformaciones demográficas, socioeconómicas y urbanísticas que hacen necesaria una adecuación de su organización territorial.

De aprobarse ambas iniciativas en los términos planteados, el país pasaría a tener 33 provincias, en lugar de las 31 actuales, además del Distrito Nacional.

Las propuestas se estudian en comisiones para convertirse en leyes deberán completar el proceso legislativo correspondiente.