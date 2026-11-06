Propuesta de diputada para regularizar documentos provoca revuelo en el Congreso

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Todo un revuelo ha generado en el Congreso Nacional el anteproyecto de ley presentado por la diputada oficialista Maribel Almazar, que busca regularizar y dotar de documentos de identidad a personas que se encuentran en un «limbo jurídico» debido a las inconsistencias en el Registro Civil.
Legisladores de distintas bancadas consideran la iniciativa como inaceptable y además peligrosa.
Aunque la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno rechazó la propuesta y pidió a la congresista retirarla, el tema sigue generando debate en los pasillos del Congreso Nacional.
Para algunos legisladores, resulta inaceptable que se impulse una iniciativa que, a su juicio, podría abrir una puerta peligrosa. Especialmente por las implicaciones que tendría para los haitianos que se encuentran en condición migratoria irregular en el país.
Otros legisladores exhortaron a la congresista a concentrar sus esfuerzos. Esfuerzos en los temas que afectan directamente al país y que requieren la atención del Congreso Nacional.
Con su propuesta, la diputada busca establecer un régimen especial para renovar los documentos de identidad de personas. Personas que enfrentan obstáculos debido a irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil. Sin embargo, desde su partido sostienen que corresponde a la Junta Central Electoral establecer los mecanismos para resolver estos casos, bajo criterios de rigurosidad.
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