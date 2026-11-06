Propuesta de diputada para regularizar documentos provoca revuelo en el Congreso

Todo un revuelo ha generado en el Congreso Nacional el anteproyecto de ley presentado por la diputada oficialista Maribel Almazar, que busca regularizar y dotar de documentos de identidad a personas que se encuentran en un «limbo jurídico» debido a las inconsistencias en el Registro Civil.

Legisladores de distintas bancadas consideran la iniciativa como inaceptable y además peligrosa.

Aunque la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno rechazó la propuesta y pidió a la congresista retirarla, el tema sigue generando debate en los pasillos del Congreso Nacional.

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Para algunos legisladores, resulta inaceptable que se impulse una iniciativa que, a su juicio, podría abrir una puerta peligrosa. Especialmente por las implicaciones que tendría para los haitianos que se encuentran en condición migratoria irregular en el país.

Otros legisladores exhortaron a la congresista a concentrar sus esfuerzos. Esfuerzos en los temas que afectan directamente al país y que requieren la atención del Congreso Nacional.

Con su propuesta, la diputada busca establecer un régimen especial para renovar los documentos de identidad de personas. Personas que enfrentan obstáculos debido a irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil. Sin embargo, desde su partido sostienen que corresponde a la Junta Central Electoral establecer los mecanismos para resolver estos casos, bajo criterios de rigurosidad.