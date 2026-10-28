Proponen llevar el Metro o el Teleférico a Villa Altagracia

Santo Domingo, RD. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia San Cristóbal, Saulo Vega, depositó un proyecto de resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir para que se realicen estudios a fin de determinar la viabilidad de extender el Metro de Santo Domingo o el sistema de Teleférico hasta el municipio de Villa Altagracia.

En su iniciativa legislativa, el congresista sugiere que el jefe de gobierno instruya a las instituciones competentes realizar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social para tomar la alternativa más conveniente, de acuerdo con los resultados de los estudios correspondientes, y llevar hasta Villa Altagracia uno de estos dos sistemas de transporte.

“Villa Altagracia mantiene una importante dinámica de movilidad diaria hacia el Gran Santo Domingo por razones laborales, educativas, comerciales y de servicios, lo que genera una carga económica significativa para cientos de familias que se desplazan diariamente lo que representa altos costos de transporte, combustible, peajes y tiempo”, puntualizó Saulo Vega.

El proyecto indica que la implementación de un sistema de transporte masivo, podría contribuir a reducir los costos de movilidad, mejorar la conectividad y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, siempre que la decisión se sustente en estudios que determinen la viabilidad, el trazado más adecuado, las estaciones o paradas necesarias, la demanda estimada y los beneficios para la población.

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“Los estudios deben contemplar la demanda actual y proyectada de pasajeros, las posibles rutas, los costos de construcción y operación, las fuentes de financiamiento, la integración con los sistemas de transporte existentes y el impacto económico y social de la obra”, agregó el legislador.

Techado para San José del Puerto

Mediante otra resolución, el diputado Saulo Vega también solicitó al presidente Luis Abinader instruir al ministerio de Deportes que disponga de los estudios y las gestiones presupuestarias para la construcción de un techado deportivo multiuso en el distrito municipal de San José del Puerto, Villa Altagracia.

Vega propone que esta infraestructura deportiva contemple las condiciones técnicas para las prácticas de baloncesto, voleibol y otras disciplinas deportivas, con facilidades como iluminación, ventilación, gradas y otros espacios que garanticen su uso seguro.