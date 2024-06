Propietarios de farmacia denuncian expendio irregular de medicamentos a bajo costo

SANTIAGO.- El propietario de una farmacia en Santiago Oeste, denuncia que supuestamente otros establecimientos están realizando venta irregular de medicamentos a un bajo costo. Lo que califica como una competencia desleal.

En tal sentido, realizaron la denuncia y solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, intervenir en la situación y regularizar la práctica.

“La que está operando cerca de la mía está ilegal y está a menos de 150 metros y eso me está afectando. Ya he hecho la denuncia varias veces al doctor Francisco Araujo y me tiene 1 año y cuatro meses en espera, que ya le han hecho las notificaciones siete veces y estoy en espera. Ya yo estoy al borde de la quiebra porque ellos están dando un producto barato, que no se recomienda”, precisó Alex Puntier, propietario de farmacia que denuncia la situación.

“Se supone que un farmacéutico tiene que tener un título. Tiene que tener un exequátur para poder ejercer, entonces, ahí está la prueba de que nosotros estamos legal”, precisó afectada.

El presunto afectado establece que ha puesto a las autoridades al tanto en varias ocasiones y han hecho caso omiso. Incluso, cuando la vida de los que adquieren los medicamentos está en riesgo.