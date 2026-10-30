Propeep entrega centro comunitario en Villa Esperanza II Santo Domingo Norte

Santo Domingo, RD. -La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), entregó este jueves un centro comunitario en Villa Esperanza II, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

La obra se levantó con una inversión de RD$3.78 millones, para facilitar y promover actividades, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el desarrollo de iniciativas sociales.

La entrega la encabezó el director de Propeep, Robert Polanco, quien explicó que la obra responde a una solicitud del entonces presidente de la junta de vecinos, Luis Germosen Tavares. Este gestionó la terminación del proyecto por considerarlo necesario para el desarrollo de la comunidad.

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Cumplimiento a compromisos asumidos

Polanco indicó que la entrega también da cumplimiento a compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader durante el programa Gobierno Contigo, realizado en Santo Domingo Norte, mediante el cual las instituciones gubernamentales procuran acercar sus servicios a las comunidades y ofrecer respuestas concretas a sus demandas.

El centro cuenta con una superficie de construcción de 106.05 metros cuadrados y dispone área de oficina, baños, pisos de porcelanato, iluminación interior y exterior, así como una cisterna con capacidad para almacenar 4,000 galones de agua.

Condiciones adecuadas para las actividades comunitarias

La infraestructura, incluye, además, aceras de hormigón, contenes y un cerramiento de malla ciclónica, entre otras instalaciones destinadas a facilitar el uso de sus espacios y ofrecer condiciones adecuadas para las actividades comunitarias.

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Durante el acto, Polanco destacó que el valor de la obra no está únicamente en sus dimensiones, sus terminaciones o su inversión económica.