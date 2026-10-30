Propeep entrega centro comunitario en Villa Esperanza II Santo Domingo Norte

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Santo Domingo, RD. -La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), entregó este jueves un centro comunitario en Villa Esperanza II, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
La obra se levantó con una inversión de RD$3.78 millones, para facilitar y promover actividades, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el desarrollo de iniciativas sociales.
La entrega la encabezó el director de Propeep, Robert Polanco, quien explicó que la obra responde a una solicitud del entonces presidente de la junta de vecinos, Luis Germosen Tavares. Este gestionó la terminación del proyecto por considerarlo necesario para el desarrollo de la comunidad.
Cumplimiento a compromisos asumidos
Polanco indicó que la entrega también da cumplimiento a compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader durante el programa Gobierno Contigo, realizado en Santo Domingo Norte, mediante el cual las instituciones gubernamentales procuran acercar sus servicios a las comunidades y ofrecer respuestas concretas a sus demandas.
El centro cuenta con una superficie de construcción de 106.05 metros cuadrados y dispone área de oficina, baños, pisos de porcelanato, iluminación interior y exterior, así como una cisterna con capacidad para almacenar 4,000 galones de agua.
Condiciones adecuadas para las actividades comunitarias
La infraestructura, incluye, además, aceras de hormigón, contenes y un cerramiento de malla ciclónica, entre otras instalaciones destinadas a facilitar el uso de sus espacios y ofrecer condiciones adecuadas para las actividades comunitarias.
Durante el acto, Polanco destacó que el valor de la obra no está únicamente en sus dimensiones, sus terminaciones o su inversión económica.
“Su mayor valor está en lo que puede significar para la vida de esta comunidad: un lugar donde las organizaciones puedan reunirse, donde se impulsen iniciativas sociales, donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades de participación y donde las familias tengan un espacio para construir soluciones colectivas”.
El funcionario también agradeció a la comunitaria Eva Brito por el acompañamiento y seguimiento durante el proceso de construcción. También a la empresa constructora, por la ejecución de los trabajos y el cumplimiento del tiempo de entrega.
Exhortó a los residentes de Villa Esperanza II a cuidar las instalaciones y aprovecharlas como un espacio para fortalecer la convivencia, la organización comunitaria y el trabajo conjunto en favor del bienestar colectivo.
Comunitarios agradecen la entrega de obra
En representación de la Junta de Vecinos Fe y Esperanza, Anairis Sánchez agradeció al presidente Luis Abinader y al director de Propeep por la entrega de la infraestructura. Señaló que durante mucho tiempo la comunidad había esperado contar con un lugar apropiado para desarrollar sus actividades.
“Agradezco al presidente Luis Abinader y también a Robert Polanco por entregarnos esta obra, que fue esperada por mucho tiempo. A partir de hoy podemos tener un lugar digno donde celebrar nuestras actividades”, manifestó Sánchez.
Autoridades presentes
En el acto participaron la gobernadora civil de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; y el vicealcalde de Santo Domingo Norte, Leandro González. De igual forma, los comunitarios Luis Germosén, Eva Brito y Belkis Vázquez, vicepresidenta de la Junta de Vecinos, entre otras personalidades y representantes de la comunidad.
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