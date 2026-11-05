Poder Ejecutivo promulga ley que aplaza responsabilidad penal de las empresas

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El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley 88-26, que extiende por 18 meses la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplado en el nuevo Código Penal dominicano.
Con esta modificación, las disposiciones comenzarán a aplicarse el 5 de mayo de 2028, en lugar del 5 de noviembre de 2026, como establecía el calendario original.
La nueva legislación modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y dispone que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal, entren en vigor en la nueva fecha. La medida exceptúa lo establecido en el artículo 393.
El aplazamiento busca conceder más tiempo a las empresas y demás entidades para adaptar sus estructuras y procedimientos a las nuevas exigencias legales. También procura facilitar la preparación de las instituciones del sistema de justicia encargadas de aplicar el régimen.
La promulgación se produjo después de que el Congreso Nacional aprobara la modificación. El Senado la ratificó el miércoles con 26 votos favorables y ninguno en contra, tras acoger los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
La propuesta original contemplaba una extensión de 24 meses, que trasladaría la aplicación del régimen hasta noviembre de 2028. Sin embargo, los diputados redujeron el plazo a 18 meses y los senadores respaldaron esa modificación.
Notas relacionadas
¿Qué establece la responsabilidad penal de las empresas?
El régimen permite investigar, procesar y sancionar a las personas jurídicas por determinados delitos vinculados con sus actividades. Esto aplica cuando sus directivos, representantes o empleados cometen esas infracciones bajo las condiciones previstas en la legislación.
Entre las sanciones figuran multas, clausura temporal o definitiva de establecimientos, revocación de licencias e impedimento para contratar con el Estado. La normativa también contempla la disolución de la entidad.
Para imponer estas consecuencias, un proceso judicial debe determinar la responsabilidad de la persona jurídica. La legislación también establece la evaluación de los mecanismos internos de prevención, supervisión y control de las empresas.
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