Se entrega “Piri”, acusado de intento de asalto a joyería en Villa Juana

Santo Domingo, RD. – La Policía Nacional informó que producto de las intensas labores de búsqueda e investigación, se entregó este sábado en Baní, provincia Peravia, Alinson Juander Cuello Pujols (a) “Piri”, quien era buscado por su vinculación al intento de asalto a una joyería, ocurrido el pasado 7 de octubre en la calle María Montes, sector Villa Juana, Distrito Nacional.

La entrega se produjo en las instalaciones de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), en Baní, a través de un comunicador, quien sirvió como mediador.

Otros implicados

Por este caso, la Policía Nacional había informado sobre el arresto de Shandde Moisés Amancio Arias, de 19 años; Ángel David de Jesús (a) “Escudero”, de 20; y César Edwar Tejeda Carela (a) “Pelo Fino”, de 21, mediante órdenes judiciales.

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De acuerdo con el informe preliminar, dos de los detenidos habrían intentado perpetrar el asalto, acción que fue frustrada por el segundo teniente retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien resultó herido de bala. Como parte de las investigaciones, también fue recibida mediante entrega voluntaria una pistola marca Glock, modelo 45, calibre 9 milímetros, con numeración ilegible y un cargador con capacidad para 30 cápsulas, señalada como el arma utilizada en el hecho.

Según las informaciones preliminares, Cuello Pujols habría abandonado el vehículo antes de llegar al establecimiento, por lo que permanecía prófugo.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar la participación de cada uno de los implicados.