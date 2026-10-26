Profamilia respalda Ley Mirabal para prevenir y la violencia contra las mujeres

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD. – Profamilia expresó su pleno respaldo al proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, -Proyecto de Ley Mirabal.
La institución del área de la salud, considera que con su aprobación el país pasaría de hacer esfuerzos aislados a un marco legal integral con presupuesto claramente identificado para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, reiteró la posición de diversas organizaciones de que la violencia contra las mujeres no se resolverá solo persiguiendo y sancionando a los agresores, “se requiere también una respuesta integral del Estado y la sociedad capaz de prevenirla, detectarla tempranamente y rendir cuentas sobre los resultados”.
Enfatizó que ahí está uno de los elementos de valor del Proyecto de Ley Mirabal, ya que proporciona las herramientas jurídicas e institucionales para exigir políticas públicas sostenidas y que su efectividad dependerá de su pronta aprobación, una reglamentación rigurosa y la asignación de presupuesto suficiente.
Resaltó que históricamente, buena parte de la lucha contra la violencia de género ha sido motorizada por iniciativas dispersas de organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional o iniciativas de autoridades comprometidas con el tema, con intervenciones puntuales, cobertura territorial desigual, dificultades de continuidad y dependencia de fondos o voluntades políticas particulares entre otras limitaciones.
“Por eso felicitó que ahora se contemplen responsabilidades para distintas instituciones del Estado, no solo del sistema de justicia, que deberán incorporar acciones de prevención a la violencia de género como política estatal; y valoró como positivas las obligaciones específicas para el sistema de salud en materia de detección temprana”, dijo.
Te puede interesar
- Antonio Marte considera injustos los señalamientos contra comerciantes chinos
- Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
- Movimiento que respalda a Raquel Peña lanza plataforma digital rumbo a 2028