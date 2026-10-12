Productores agropecuarios rechazan redadas migratorias en fincas

El anuncio de la Dirección General de Migración de realizar operativos de interdicción en fincas agropecuarias y construcciones ha generado reacciones encontradas entre representantes del sector agropecuario, debido a la dependencia de mano de obra extranjera en distintas actividades productivas.

El presidente de la Asociación Dominicana de Agropecuarios, Tito Hernández, calificó las medidas como imprudentes e inoportunas. Consideró que podrían perjudicar la producción nacional. En especial, en el sector arrocero, donde afirmó que más del 80 % de la mano de obra es haitiana.

Hernández sostuvo que las intervenciones migratorias podrían generar nuevas dificultades para los productores.

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Como ejemplo, citó los efectos que, según indicó, ya se han registrado en la producción de banano de la Línea Noroeste, donde se ha producido una reducción significativa de la producción y las exportaciones.

Señaló que el crecimiento del producto interno bruto del sector agropecuario pasó de un 4.9 % el año pasado a un 1.9 % en el presente año. Esta situación, a su juicio, refleja las dificultades que enfrenta la actividad productiva.

Llaman a actuar con prudencia

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Leche, Erick Rivero, llamó a las autoridades a actuar con prudencia. Asimismo, tomar en cuenta la realidad de los productores que dependen de trabajadores extranjeros.

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Rivero reconoció la necesidad de cumplir con las disposiciones legales. Sin embargo, consideró que las medidas deben ejecutarse sin perder de vista las necesidades del aparato productivo nacional.

También planteó la importancia de impulsar la mecanización y adecuar los procesos de producción para reducir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.

En contraste, representantes de la Asociación Nacional de Ganadería manifestaron su respaldo a las decisiones de las autoridades migratorias. Reconocieron que los trabajadores haitianos constituyen una parte esencial de determinadas actividades productivas.