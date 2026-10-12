Productores agropecuarios rechazan redadas migratorias en fincas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El anuncio de la Dirección General de Migración de realizar operativos de interdicción en fincas agropecuarias y construcciones ha generado reacciones encontradas entre representantes del sector agropecuario, debido a la dependencia de mano de obra extranjera en distintas actividades productivas.
El presidente de la Asociación Dominicana de Agropecuarios, Tito Hernández, calificó las medidas como imprudentes e inoportunas. Consideró que podrían perjudicar la producción nacional. En especial, en el sector arrocero, donde afirmó que más del 80 % de la mano de obra es haitiana.
Hernández sostuvo que las intervenciones migratorias podrían generar nuevas dificultades para los productores.
Como ejemplo, citó los efectos que, según indicó, ya se han registrado en la producción de banano de la Línea Noroeste, donde se ha producido una reducción significativa de la producción y las exportaciones.
Señaló que el crecimiento del producto interno bruto del sector agropecuario pasó de un 4.9 % el año pasado a un 1.9 % en el presente año. Esta situación, a su juicio, refleja las dificultades que enfrenta la actividad productiva.
Llaman a actuar con prudencia
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Leche, Erick Rivero, llamó a las autoridades a actuar con prudencia. Asimismo, tomar en cuenta la realidad de los productores que dependen de trabajadores extranjeros.
Rivero reconoció la necesidad de cumplir con las disposiciones legales. Sin embargo, consideró que las medidas deben ejecutarse sin perder de vista las necesidades del aparato productivo nacional.
También planteó la importancia de impulsar la mecanización y adecuar los procesos de producción para reducir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.
En contraste, representantes de la Asociación Nacional de Ganadería manifestaron su respaldo a las decisiones de las autoridades migratorias. Reconocieron que los trabajadores haitianos constituyen una parte esencial de determinadas actividades productivas.
Notas relacionadas
Migración anuncia operativos
La Dirección General de Migración informó que las intervenciones se realizarán tras labores previas de inteligencia y contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
De acuerdo con la información ofrecida, los operativos estarán dirigidos a localizar a extranjeros en situación migratoria irregular que trabajen en fincas agropecuarias y construcciones, así como a aplicar las medidas correspondientes a quienes contraten mano de obra en esas condiciones.
Para estas acciones, la institución contará con 1,187 agentes, además del apoyo de los organismos de seguridad.
El anuncio ha puesto de manifiesto las diferencias entre sectores que advierten sobre las consecuencias económicas de las redadas y quienes respaldan las medidas migratorias, en medio del debate sobre la disponibilidad de trabajadores y la legalidad de su contratación en el país.
Te puede interesar
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- ¡Atención! Metro y teleféricos tendrán horario especial este lunes
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas