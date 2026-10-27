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Producen millones y orinan en cubetas: la cruda realidad de trabajar en bancas

Producen millones, y orinan en cubetas…. Esa es la cruda realidad que sufren muchas de las empleadas de bancas de lotería en República Dominicana.

Noemy Vicioso
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Empleadas de bancas de lotería se muestran optimistas ante la advertencia del Ministerio de Trabajo para que sus empleadores mejoren las condiciones en que trabajan.  Durante un recorrido realizado por CDN, algunas le expresaron que no tienen baños, teniendo incluso que orinar en envases plásticos. 

Producen millones, y orinan en cubetas…. Esa es la cruda realidad que sufren muchas de las empleadas de bancas de lotería en República Dominicana.

Establecimientos estrechos, sin baños, sin agua, horarios extensos, salarios bajos, y algunas hasta sin seguro médico. Es la situación que denuncian las empleadas de uno de los sectores que más ganancias generan anualmente. Además, que la reforma fiscal benefició al reducir carga impositiva.

Durante un recorrido realizado por CDN, varias banqueras prefirieron no dar la cara por temor a represalias. pero expresaron que incluso sufren de la columna debido a las sillas de mala calidad en que trabajan.

Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo dio un plazo de 30 días para que propietarios, operadores y responsables. Responsables de bancas de lotería y apuestas de todo el país corrijan estas deficiencias.

Concluidos los 30 días, el Ministerio de Trabajo inspeccionará si las bancas acataron el llamado a nivel nacional. Documentará las infracciones encontradas y accionará de acuerdo a lo establecido en el Código Laboral.

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ETIQUETAS:MillonesbancasCubetas
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