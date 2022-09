Miriam Germán Brito: “El Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional”

La magistrada Miriam Germán Brito advirtió a los fiscales que anuncian un posible paro de labores, sobre todo a través de uno de sus gremios que intimó en demanda de recursos a varios funcionarios del Estado, que “el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses”.

“Con responsabilidad histórica debemos advertir que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses y corremos el riesgo de perder la confianza ganada si no somos capaces de enfocarnos en atender con esmero y dedicación las exigencias legítimas de la sociedad”, dijo la procuradora general.

La reunión estuvo encabezada por Germán Brito y el procurador adjunto Rodolfo Espiñeyra, el procurador de corte Jonathan Baró, la fiscal María Rosalba Díaz y el fiscalizador Juan Gabriel Pereyra, todos integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).

“A lo largo de mis años de ejercicio en el sistema de justicia, he compartido con mis compañeros, jueces, fiscales, defensores, abogados y personal administrativo, las carencias y limitaciones que han caracterizado el desempeño de nuestras labores”, indicó la procuradora general.

“Tras mi designación como Procuradora General de la República, he recibido el respeto y el apoyo de distintos poderes y órganos del Estado. Además, y de forma muy importante; el respaldo de la sociedad dominicana, el cual nos ha guiado en el tránsito por situaciones delicadas y demandantes”, sostuvo.

La gestión de la magistrada Germán Brito trabaja en la organización institucional y mejoría en las condiciones laborales de los fiscales y de todo el personal del Ministerio Público.

“Cumplamos, pues, responsablemente con nuestra labor de procurar justicia en nombre de la sociedad, y todo lo demás nos llegará por añadidura”; dijo la magistrada Germán Brito.

Durante el acto, Miriam Germán expresó su desacuerdo con la intimación realizada por una de las asociaciones en la víspera de la reunión; «la actuación que me parece inoportuna, imprudente e injusta«.

Además, señaló que le hubiese gustado que el acto de alguacil notificado estuviera encabezado por el acta de una asamblea gremial; de no haber sido así, podría concluir que no necesariamente representa el sentir colectivo.

«No recuerdo ninguna época en que a los Ministerios Públicos se les hayan reconocido y aplicado con mayor rigor los beneficios que les reconoce la ley y la normativa interna«, manifestó la procuradora.

De igual modo, remarcó que «no se espía a nadie sin proceso, pero parecería que, tras esas, aunque legales, aspiraciones imprudentes; incontrolables, puede estar algo o alguien que apueste a un comportamiento que podría llamarse de acoso y derribo«.

Las verdades dichas, aparecerán algunos que la atribuyan a una especie de acuerdo y que responda al partido de gobierno; pues se equivocan, no pertenezco a ese; ni a ninguno de los mayoritarios; he tenido militancia de la que no reniego; pero ha sido con los menos, con ellos compartí la pasión de andar en busca de una sociedad más justa, nunca fuimos los primeros; llegué sin hipotecas en la conciencia y así he permanecido.

La representante del Ministerio Público pidió a los fiscales que: «cumplamos; pues, responsablemente con nuestra labor de procurar justicia en nombre de la sociedad, y todo lo demás nos llegará por añadidura«.

Germán Brito convocó desde el pasado 14 de septiembre a las directivas de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) para la reunión que se celebró en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).