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Santo Domingo. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, advirtió que continuarán los cierres de establecimientos comerciales de propietarios chinos y dominicanos que incumplan las disposiciones legales establecidas para operar en República Dominicana.

El funcionario informó que la institución tiene programadas nuevas clausuras para este viernes 13, lunes 16 y miércoles 18 de noviembre, como parte de los operativos de fiscalización que desarrolla en distintos establecimientos del país.

«Van a seguir los cierres. Nosotros anunciamos la semana pasada que íbamos a estar vigilando permanentemente porque están incumpliendo con lo que nos corresponde a nosotros como atribución, con violación a la normativa 358-05«, declaró Alcántara.

El titular de Pro Consumidor aseguró que la institución mantendrá la supervisión de los establecimientos comerciales durante el resto del año y que aplicará las medidas correspondientes contra aquellos que no cumplan con la legislación vigente.

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«En el día de mañana, el lunes y el miércoles nosotros vamos a clausurar otros comercios y todos aquellos que no cumplan con la ley», afirmó.

Alcántara informó que durante la semana pasada Pro Consumidor cerró ocho establecimientos comerciales por presuntos incumplimientos de las normativas de protección al consumidor.

Productos para adultos junto a juguetes infantiles

Según explicó, entre las irregularidades detectadas en algunos negocios de propietarios chinos figura la comercialización de productos para adultos en espacios próximos a las áreas destinadas a juguetes infantiles.

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El funcionario señaló que estas prácticas también podrían constituir infracciones a la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

«Hay, inclusive, cosas que violentan el Código del Menor, vendiendo aparatos para adultos para cosas específicas», sostuvo.

El director de la institución indicó que estas situaciones forman parte de las irregularidades identificadas durante las inspecciones realizadas por los equipos de Pro Consumidor.

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Fiscalización sin distinción de propietarios

El funcionario aclaró que los operativos de fiscalización no están dirigidos exclusivamente a establecimientos de propietarios chinos, sino a todos los comercios que incumplan las disposiciones legales.

«Hay chinos y hay de todos los niveles. Hay, por ejemplo, varios negocios de dominicanos que también están violentando la normativa y nosotros los cerramos permanentemente», expresó.

Alcántara reiteró que las medidas de clausura se aplicarán sin distinción de nacionalidad de los propietarios, de acuerdo con las infracciones identificadas por las autoridades.

La institución fundamenta sus actuaciones en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, número 358-05, que regula las relaciones entre proveedores y consumidores en República Dominicana.









Personal de Pro Consumidor durante un operativo de inspección y fiscalización de establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Operativos de vigilancia continuarán hasta diciembre

El director de Pro Consumidor aseguró que los equipos de inspección mantendrán las labores de vigilancia durante las próximas semanas, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en los establecimientos comerciales.

También informó que la institución realiza procesos de destrucción de productos retirados del mercado por incumplimientos, cuyas imágenes pueden consultarse a través de sus canales oficiales.

«Todo el que no cumpla la ley va a tener de frente a las autoridades, en este caso a Pro Consumidor. Vamos a terminar el año haciendo ese tipo de vigilancia si ellos no se regularizan«, advirtió Alcántara.

El funcionario reiteró que los establecimientos que presenten irregularidades deberán adecuar sus operaciones a las disposiciones vigentes para evitar sanciones y nuevas clausuras.