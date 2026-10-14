Pro Consumidor devuelve RD$4,000 millones a consumidores

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que durante los cinco años de gestión de Eddy Alcántara al frente de esa institución, ha logrado la devolución de RD$4,000 millones a ciudadanos que presentaron reclamaciones contra proveedores de bienes y servicios.

Según las estadísticas de la entidad, los recursos recuperados mediante acuerdos de conciliación equivalen a seis veces lo restituido desde su creación hasta la llegada de la actual administración.

Al referirse a estos resultados, Alcántara destacó que el monto devuelto a los consumidores pasó de unos RD$700 millones en las gestiones anteriores a RD$2,000 millones durante los primeros dos años de su administración, hasta alcanzar los RD$4,000 millones al cumplir cinco años al frente de la institución.

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El funcionario señaló que el monto acumulado durante su administración supera ampliamente el registrado antes de su llegada a la dirección ejecutiva, de acuerdo con la comparación estadística realizada por la entidad.