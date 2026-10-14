Pro Consumidor devuelve RD$4,000 millones a consumidores

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que durante los cinco años de gestión de Eddy Alcántara al frente de esa institución, ha logrado la devolución de RD$4,000 millones a ciudadanos que presentaron reclamaciones contra proveedores de bienes y servicios.
Según las estadísticas de la entidad, los recursos recuperados mediante acuerdos de conciliación equivalen a seis veces lo restituido desde su creación hasta la llegada de la actual administración.
Al referirse a estos resultados, Alcántara destacó que el monto devuelto a los consumidores pasó de unos RD$700 millones en las gestiones anteriores a RD$2,000 millones durante los primeros dos años de su administración, hasta alcanzar los RD$4,000 millones al cumplir cinco años al frente de la institución.
El funcionario señaló que el monto acumulado durante su administración supera ampliamente el registrado antes de su llegada a la dirección ejecutiva, de acuerdo con la comparación estadística realizada por la entidad.
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Reclamaciones de distintos sectores
Entre las principales causas de reclamación figuran los conflictos relacionados con el sector inmobiliario, especialmente en lo que tiene que ver con la adquisición de viviendas en planos. También compra de electrodomésticos y vehículos. Además de incumplimientos de contratos de servicios, garantías, cargos indebidos, así como las dificultades para obtener cambios o devoluciones de productos y servicios.
Recordó que en octubre de 2024, Pro Consumidor había recuperado más de RD$2,000 millones mediante conciliaciones durante los primeros tres años y siete meses.
Dijo que en ese momento la institución reportó la recepción de 26,500 casos de reclamaciones y denuncias, de los cuales 19,000 habían sido conciliados.
Indicó, asimismo, que en septiembre de 2025, el monto devuelto a los consumidores se situaba en torno a los RD$3,000 millones. Esto como parte de los resultados alcanzados por la entidad en la resolución de conflictos de consumo.
“Y en septiembre de 2026, durante la celebración del 18 aniversario de Pro Consumidor, la institución había atendido más de 62,000 reclamaciones y denuncias desde el inicio de nuestra gestión. En estos casos, los procesos de conciliación permitieron recuperar cerca de RD$3,551 millones a favor de las personas consumidoras”, resaltó.
El director ejecutivo de Pro Consumidor sostuvo que la nueva cifra de RD$4,000 millones, correspondiente al más reciente balance estadístico, representaría un nuevo avance en los recursos restituidos a consumidores que acudieron a la institución para reclamar ante situaciones que consideraron lesivas a sus derechos.
Conciliación como mecanismo de protección
Alcántara dijo que ha defendido la conciliación como una vía para resolver conflictos entre consumidores y proveedores. Además de facilitar acuerdos y procurar que los ciudadanos reciban respuestas a sus reclamaciones sin tener que recurrir necesariamente a procesos judiciales.
Este mecanismo -dijo finalmente-, permite que ambas partes busquen soluciones ante controversias derivadas de la adquisición de bienes o la contratación de servicios. También con la intervención de Pro Consumidor para facilitar el diálogo y orientar sobre los derechos y obligaciones establecidos en la legislación vigente.
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