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PRM se desliga de declaraciones de Chú Vásquez sobre David Collado

Ante el revuelo causado por el cónsul general de Nueva York, Jesús Chú Vásquez al asegurar que David Collado no tiene trayectoria política en el Partido Revolucionario Moderno, la organización política se desligó de las declaraciones.

Noemy Vicioso
PRM se desliga de declaraciones de Chú Vásquez sobre David Collado
PRM se desliga de declaraciones de Chú Vásquez sobre David Collado
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Santo Domingo, República Dominicana. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desligó de las declaraciones del cónsul de Nueva York, Jesús Vásquez, quien desmeritó la trayectoria política de David Collado dentro de la organización política.

Ante el revuelo causado por el cónsul general de Nueva York, Jesús Chú Vásquez al asegurar que David Collado no tiene trayectoria política. No cuenta con una trayectoria en el Partido Revolucionario Moderno, la organización política se desligó de las declaraciones.

La dirigencia perremeísta aclaró que son expresiones personales y garantizó que la unidad del partido no está en juego. Tras sostener una reunión como nueva dirigencia, además decidieron presentar varias ternas para ocupar la curul del fenecido diputado Jorge Frías.

Asimismo, informaron que, como una de las principales fuerzas políticas, apoyarán el proceso de cedulación impulsado por la Junta Central Electoral. Designe Ascención, vicepresidente del PRM afirmó que seguirán desarrollando reuniones para definir la hoja de ruta de las iniciativas definidas durante esta primera reunión.

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