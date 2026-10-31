PRM inicia jornada nacional de inscripción y verificación de militantes

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició una jornada nacional de inscripción y verificación de militantes, con puntos habilitados en las provincias y las tres circunscripciones del Distrito Nacional. Y como nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel, este proceso permanecerá abierto hasta mayo.

Gloria Reyes, secretaria de Organización del PRM, explicó que los ciudadanos podrán registrarse en los puntos cercanos a sus comunidades o desde sus casas, a través de la página del partido.

El registro incluye una prueba de vida y una captura de imagen para comprobar la identidad del solicitante. De su lado, Deligne Ascención, vicepresidente ejecutivo del PRM, afirmó que el proceso permitirá de actualizar el padrón. Además, confirmar la voluntad de quienes desean pertenecer a la organización. Indicó que la meta es alcanzar los dos millones de ciudadanos inscritos.

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Durante la apertura de un punto en la circunscripción tres del Distrito Nacional, Ascención sostuvo que la jornada también representa un respaldo. Un respaldo al Gobierno del presidente Luis Abinader.

Esta actividad se realizó en la Avenida Nicolás de Ovando con Albert Thomas y Ortega y Gasstte.