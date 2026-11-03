PRM defiende reforma policial y dicen Danilo Medina fracasó con su plan

Las críticas del expresidente Danilo Medina en la que asegura que miles de millones de pesos se han invertido en la reforma policial, generaron reacciones encontradas en el Congreso Nacional, donde diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendieron el proceso, mientras legisladores de la Fuerza del Pueblo coinciden que se ha gastado demasiado dinero sin resultados satisfactorios.

Los legisladores oficialistas defendieron los esfuerzos del Gobierno para transformar la Policía Nacional. Consideraron que Medina desconoce los avances alcanzados en el proceso de la reforma policial.

En cuanto a las declaraciones de Danilo Medina, quien afirmó que el único resultado de la reforma policial ha sido la muerte de jóvenes en los barrios. Legisladores manifestaron que el expresidente tiene todo el derecho de denunciar las situaciones que considere preocupantes en materia de seguridad ciudadana.

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Mientras, diputados de la Fuerza del Pueblo coincidieron con los cuestionamientos de Danilo Medina sobre los recursos invertidos en la reforma policial. Admás, exhortaron a las autoridades a ofrecer explicaciones sobre las muertes de jóvenes a manos de agentes policiales.

Según los diputados de la Fuerza del Pueblo en la reforma policial se han invertido 9 mil millones de pesos.