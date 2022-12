Santo Domingo, RD. – Con la firme voluntad de seguir sumando voluntades, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dio inicio este miércoles al Plan Nacional de Crecimiento para captar un millón 200 mil nuevos miembros y llegar a una matrícula a 3 millones de militantes inscritos.

Durante un acto multitudinario que agrupó más de 7 mil perremeístas del Gran Santo Domingo, la actividad se desarrolló en el Puerto Sans Soucí de esta ciudad.

El secretario nacional de organización y presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Deligne Ascención Burgos, explicó que el Plan Nacional de Crecimiento consolidará al PRM como la más grande organización política de la República Dominica.

Deligne expresó, que entre las instancias partidarias responsables de la ejecución del Plan General de Crecimiento son: La Dirección Ejecutiva, La Coordinación Nacional de Operaciones, Las direcciones territoriales en todo el país, Las direcciones territoriales en las Seccionales y Circunscripciones del Exterior, Las direcciones nacionales y locales de los Frentes Sectoriales, de los Movimientos aliados y de apoyo.

Además, el Sector Externo, así como los organismos, equipos y dirigentes responsables de los distintos programas.

De igual modo expresó, que desde ya cualquier dominicano y dominicana, en el país y el exterior, puede entrar a la página web oficial del PRM para la inscripción.

José Ignacio Paliza: “Estar presente aquí y ver una militancia hace que se me erice la piel, vive aquí con nosotros el inmenso José Francisco Peña Gómez”, dijo Paliza.

Paliza, expresó que hace dos años el país votó por un cambio y ponderó que el cambio es hacer las cosas diferentes.

Agregó que el cambio tiene sus resistencias y que aquellos que están acostumbrados a la vieja forma de hacer política se resisten.

Relató las cualidades del presidente Luis Abinader y dijo que es una máquina de trabajo y que es un referente en toda Latinoamericana.

Nuestra organización no es perfecta pero con amor logramos hacer las cosas bien, es una organización comprometida, no es solo de los que estamos aquí, sino de los sueños y el futuro de nuestra gente. Desde hoy y hasta mediados del 2023 tendremos abierto nuestro padrón para que todo aquel que quiera ingresar y formar parte de este partido lo pueda hacer. Nuestra principal arma y lo que nos diferencia de los demás es que buscamos la unidad, por eso desde aquí le decimos a la República Dominicana que no “Miren Pa’ Atras.

Dijo Paliza