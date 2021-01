Privados de libertad bajo máxima son tratados bajo estándares internacionales

Para cada privado de libertad de máxima seguridad se lleva una bitácora en la que queda asentada cualquier incidencia

Santo Domingo RD.- Las instalaciones de máxima seguridad en los Centros de Corrección y Rehabilitación del Modelo de Gestión Penitenciaria responden y cumplen con estándares internacionales para este tipo de recinto y ofrecen a los internos la iluminación necesaria, ventilación, cama, silla y mesa.

Así lo explicó Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, al ser entrevistada en el programa El Día por los periodistas Huchi Lora y Edith Febles, con quienes conversó sobre las condiciones y derechos de los privados de libertad de máxima seguridad.

Tal como establece el Protocolo para la Clasificación, Manejo y Vigilancia de Privados de Libertad de Máxima Seguridad y Alta Notoriedad, los internos bajo este modelo tienen derecho a tomar el sol entre una y dos horas máximo cada día, en un espacio ventilado y bajo estrictas medidas de seguridad.

“Si la persona no quiere hacer uso de este derecho o sólo lo utiliza de manera parcial, no se le puede obligar, y cuando ocurre que lo rechazan o no emplean ese tiempo en su totalidad, se pone especial atención a ese interno y se pasa un informe al departamento de Salud Mental para que se evalúe y detectar si existen indicios de depresión”, explicó.

Lagombra reveló que el Consejo Coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria que preside y está integrado por los subcoordinadores de seguridad, asistencia y tratamiento, Medio Libre y Administración, conocerá la solicitud de más horas de sol interpuesta por uno de los internos del Caso Pulpo.

Vea también: Reportan muerte de dos internos por problemas de salud

Adelantó que para cada privado de libertad de máxima seguridad se lleva una bitácora en la que queda asentada cualquier incidencia, sus quejas, solicitudes o reclamos y la cual deben firmar cuando reciben los servicios y atenciones.

En este documento deben explicar el motivo por el cual rechazan o subutilizan sus alimentos, las salidas a tomar el sol, la asistencia médica, asistencia psicológica, las visitas de sus abogados o las llamadas y reuniones vía zoom.