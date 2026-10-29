Prisión preventiva contra hombre detenido con casi US$400 mil en aeropuerto

Una jueza de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Daniel Esteban Davis García, detenido el pasado 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tras llegar al país con US$399,777 sin declarar ante las autoridades aduaneras.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal, por disposición de la jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

La decisión se adoptó a solicitud del Ministerio Público, que investiga el caso por presuntos vínculos con el lavado de activos y el contrabando de divisas.

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¿Cómo descubrieron el dinero en el AILA?

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Davis García llegó al país en un vuelo procedente de la isla de Tórtola. Lo detuvieron alrededor de la 1:55 de la tarde, luego de que un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le solicitara someter su equipaje a una revisión mediante rayos X.

Según el Ministerio Público, el hombre mostró objeción a la inspección y mantuvo una actitud evasiva, lo que generó sospechas entre los agentes.

Posteriormente, durante la revisión de sus pertenencias, las autoridades encontraron el dinero en una maleta y una mochila.

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En total, fueron ocupados US$399,777 y RD$3,100, suma que, según la investigación, no había sido declarada en el formulario correspondiente ante las autoridades aduaneras.

Además del dinero, los agentes incautaron una tableta, una consola Nintendo con su control y un teléfono celular que el imputado llevaba en las manos.

Tras el hallazgo, el agente aduanero dispuso su arresto por presunta infracción flagrante, luego de leerle sus derechos constitucionales.

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Ministerio Público investiga presunto contrabando de divisas

El Ministerio Público sostiene que los hechos están relacionados con el presunto lavado de activos y el contrabando de divisas, en violación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. También la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.

La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público. La misma dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.

En las pesquisas participan el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro. También el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez.

Castro representa al Ministerio Público en el proceso junto a la fiscal Flor Jiménez, del Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

La jueza impuso la prisión preventiva tras valorar las pruebas presentadas por el órgano acusador. Esto con el propósito de garantizar la presencia del imputado durante las distintas etapas del proceso judicial.