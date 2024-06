Prisión preventiva contra hombre acusado de matar a su madre en Santiago

SANTIAGO.- Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Joan Manuel Brito Hernández, de 41 años, acusado de estrangular a su progenitora Ana Brígida Hernández Ventura, 62 años de edad.

El hecho se registró el diez de junio del presente año. Sin embargo, tras las investigaciones, el 14 de este mes resultó apresado el acusado, luego de que el cuerpo sin vida de la mujer fuera hallado por otro de sus hijos, quien asistió a la vivienda después de no poder comunicarse con ella.

Sobre la decisión tomada, el representante legal del imputado indicó que “la magistrada entendió como prudente poner una prisión preventiva de tres meses, lo cual ella no valoró las pruebas aportadas por el mismo Ministerio Público. Nosotros hicimos uso de ella, ya que los testigos que el Ministerio Público presenta no dan una exactitud”.

Imputado niega mató a su madre

Tras ser abordado por la prensa, el imputado alegó que se está cometiendo una justicia en contra de su persona. Este expresó que no es el culpable del hecho a otra persona de cometer el homicidio.

“Yo no lo he hecho, lo juro por la salud de mis hijos, que es lo más sagrado que me queda. Me está acusando el que verdaderamente lo hizo”, expresó Brito Hernández.

Joan Manuel Brito Hernández, cumplirá la prisión preventiva en el centro de corrección y rehabilitación Rafey hombres de Santiago.