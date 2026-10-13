Piden prisión preventiva para tres acusados de asalto a joyería en Villa Juana

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para tres hombres acusados de intentar asaltar una joyería en Villa Juana, Distrito Nacional, el pasado 7 de octubre. El vigilante del negocio repelió la agresión a tiros y evitó que los presuntos asaltantes sustrajeran objetos.
Los imputados son Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela, alias Pelo Fino, y Ángel Marte de Jesús, conocido como Deivi o Escudero. La Fiscalía del Distrito Nacional presentó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Según el expediente, el hecho ocurrió alrededor de las 2:55 de la tarde. Amancio Arias y Marte de Jesús llegaron a la joyería en una yipeta negra rentada, sin placa visible.
Marte de Jesús bajó del vehículo con un arma de fuego. Luego apuntó hacia el interior del negocio y realizó varios disparos.
Notas relacionadas
Vigilante repelió la agresión
El documento señala que Carlos Miguel Martínez Calderón, vigilante del establecimiento, intentó levantarse al notar los disparos. En ese momento, Marte de Jesús le disparó dos veces.
El arma se encasquilló cuando el imputado intentó disparar de nuevo. Después de manipularla, realizó otro disparo que alcanzó al vigilante y lo hizo caer al suelo.
Pese a sus heridas, Martínez Calderón logró girarse y responder con su arma. Su reacción obligó a los presuntos asaltantes a retroceder y huir en la yipeta sin llevarse ningún bien.
Investigación llevó a los arrestos
Tras el hecho, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona y rastrearon el vehículo mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. La investigación estableció que los ocupantes se dirigían hacia la región Sur.
Durante la huida, Amancio Arias llamó a Luis Keyson Tejada para decirle que tenía heridas de bala y pedirle ayuda médica. Ambos acordaron reunirse en la entrada de Villa Fundación, en Baní, provincia Peravia.
Antes de ese encuentro, Tejada acudió al Hospital de Palmar de Ocoa. Allí le informaron que el centro no contaba con los recursos necesarios para atender a Amancio Arias.
El expediente indica que Amancio Arias llegó a Villa Fundación conduciendo la yipeta. Allí abandonó el vehículo y se trasladó con Tejada a un centro de salud.
Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, donde ingresó con múltiples heridas de bala. Los agentes lo identificaron y determinaron que sus lesiones eran compatibles con el intercambio de disparos ocurrido en la joyería.
Además, las autoridades recuperaron prendas de vestir ensangrentadas que coincidían con las observadas en las grabaciones de seguridad. Tejada entregó esas prendas de manera voluntaria.
Señalan a los otros dos imputados
De acuerdo con el Ministerio Público, Amancio Arias admitió que conducía el vehículo utilizado en el hecho. También identificó a Marte de Jesús como la persona que habría disparado contra el vigilante.
Asimismo, señaló a Tejeda Carela como quien supuestamente suministró las armas de fuego.
Las autoridades formalizaron una orden de arresto contra Amancio Arias mientras permanecía bajo custodia policial en el hospital. Por su parte, agentes arrestaron a Marte de Jesús y a Tejeda Carela el 9 de octubre, mediante una orden judicial emitida el día anterior.
La procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), presentó la solicitud de prisión preventiva.
El Ministerio Público atribuye a los tres hombres presuntas violaciones de varios artículos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano, y de la Ley 631-16, sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
El juez Emmanuel López reprogramó la audiencia para este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
Te puede interesar
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Prisión preventiva para mayor del Dicrim por muerte de dos jóvenes en SPM
- Denuncian falta de baños públicos en fiscalía de Villa Altagracia
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde