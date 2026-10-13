Piden prisión preventiva para tres acusados de asalto a joyería en Villa Juana

Vigilante repelió la agresión

El documento señala que Carlos Miguel Martínez Calderón, vigilante del establecimiento, intentó levantarse al notar los disparos. En ese momento, Marte de Jesús le disparó dos veces.

El arma se encasquilló cuando el imputado intentó disparar de nuevo. Después de manipularla, realizó otro disparo que alcanzó al vigilante y lo hizo caer al suelo.

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Pese a sus heridas, Martínez Calderón logró girarse y responder con su arma. Su reacción obligó a los presuntos asaltantes a retroceder y huir en la yipeta sin llevarse ningún bien.

Investigación llevó a los arrestos

Tras el hecho, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona y rastrearon el vehículo mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. La investigación estableció que los ocupantes se dirigían hacia la región Sur.

Durante la huida, Amancio Arias llamó a Luis Keyson Tejada para decirle que tenía heridas de bala y pedirle ayuda médica. Ambos acordaron reunirse en la entrada de Villa Fundación, en Baní, provincia Peravia.

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Antes de ese encuentro, Tejada acudió al Hospital de Palmar de Ocoa. Allí le informaron que el centro no contaba con los recursos necesarios para atender a Amancio Arias.

El expediente indica que Amancio Arias llegó a Villa Fundación conduciendo la yipeta. Allí abandonó el vehículo y se trasladó con Tejada a un centro de salud.

Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, donde ingresó con múltiples heridas de bala. Los agentes lo identificaron y determinaron que sus lesiones eran compatibles con el intercambio de disparos ocurrido en la joyería.

Además, las autoridades recuperaron prendas de vestir ensangrentadas que coincidían con las observadas en las grabaciones de seguridad. Tejada entregó esas prendas de manera voluntaria.

Señalan a los otros dos imputados

De acuerdo con el Ministerio Público, Amancio Arias admitió que conducía el vehículo utilizado en el hecho. También identificó a Marte de Jesús como la persona que habría disparado contra el vigilante.

Asimismo, señaló a Tejeda Carela como quien supuestamente suministró las armas de fuego.

Las autoridades formalizaron una orden de arresto contra Amancio Arias mientras permanecía bajo custodia policial en el hospital. Por su parte, agentes arrestaron a Marte de Jesús y a Tejeda Carela el 9 de octubre, mediante una orden judicial emitida el día anterior.

La procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), presentó la solicitud de prisión preventiva.

El Ministerio Público atribuye a los tres hombres presuntas violaciones de varios artículos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano, y de la Ley 631-16, sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

El juez Emmanuel López reprogramó la audiencia para este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana.