Prisión para hombre vinculado a muerte de un niño de dos años

Santo Domingo, República Dominicana.- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre vinculado a la muerte de un niño de dos años de edad, en un hecho ocurrido el pasado 4 de octubre en el sector El Madrigal, del kilómetro 14 de la autopista Duarte, del municipio de Los Alcarrizos.

La medida de coerción fue dictada contra Robinson Bencina (Jenson y/o Yanson) por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la investigación, que dirige el fiscal Henry Severino, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en la calle Las Flores del indicado sector. El menor falleció a causa de un trauma contuso torácico, conforme al certificado médico forense núm. 783669, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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La audiencia

Durante la audiencia, el fiscal litigante Joel Pinales detalló que la madre del niño, Samantha Pierre Saint, dejó al infante bajo el cuidado del procesado, quien era su pareja sentimental y padrastro de la víctima, mientras se dirigía al supermercado.

Al regresar, la mujer encontró a su hijo desnudo y tendido en el suelo. Al preguntarle a su pareja qué había ocurrido, este le manifestó que el niño había recibido una descarga eléctrica.

Tras el hecho, el imputado emprendió la huida y lo arrestaron ocho días después en el distrito municipal Santa María, provincia Montecristi, mediante la orden judicial de arresto núm. 2026-AJ089022.

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El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como violación de los artículos 91 y 92, numeral 4, relativos al homicidio agravado. Homicidio cometido contra un niño, niña o adolescente; 124 y 125, numeral 1, sobre violencia intrafamiliar que causa la muerte, del Código Penal dominicano. Así como de las disposiciones de la Ley 136-03. Ley que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.