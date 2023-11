Primera dama pidió disculpas a jueza del TC tras incidente con la seguridad presidencial

La primera dama Raquel Arbaje pidió disculpas a la jueza del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Beard, quien se quejó por un mal momento que le habrían hecho vivir miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) a su llegada a un acto por motivo del Día de la Constitución en San Cristóbal.

A través de su cuenta de Twitter, Arbaje dijo que le explicó a la magistrada que se trabaja era algo de seguridad y le pidió disculpas. “Le comenté a la magistrada que en New York me ha pasado en ocasiones algo similar. Nuestro respeto a su persona y a su labor”, escribió la primera dama.

La magistrada @BeardalbaBeard es una mujer incansable, era algo de seguridad y le pedí disculpas . Le comenté a la magistrada que en New York me ha pasado en ocasiones algo similar. Nuestro respeto a su persona y a su labor — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) November 7, 2023

De su lado, el Cuerpo de Seguridad Presidencial aclaró que no le impidió la entrada a la jueza, sino a los miembros de su seguridad porque su presencia no era necesaria.

El cuerpo especializado explicó que donde esté el presidente ellos asumen la seguridad de los presentes, por lo que no era necesario que la magistrada entrara al acto escoltada.

Queja de la jueza

Alba Luisa Beard Marcos a través de sus redes sociales se quejó por el “mal rato” que pasó al momento de su llegada a la audiencia solemne que se lleva a cabo en San Cristóbal, con motivo al 179 aniversario de la Constitución.

La magistrada no ocultó su molestia al postear sobre el particular, aduciendo que la seguridad del presidente Luis Abinader le imposibilitaba la entrada, pese a que su escolta la identificó como jueza del referido tribunal.

“La anfitriona no puede entrar por el invitado”, posteó Beard Marcos, refiriéndose a que no podía ingresar por la presencia del presidente Luis Abinader.

«Es increíble llegando a la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, mis oficiales se identifican y me identifican y la avanzada de Luis Abinader no me deja entrar. Tuve que echarle 3 carajos. Increíble la anfitriona no puede entrar por el invitado. Coñ q mierda de país», publicó en la magistrada.