Primer caso de síndrome Pitt – Hopkins en República Dominicana | Desclasificado

El síndrome de Pitt-Hopkins es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por retraso mental y retraso en el desarrollo que van desde moderados a severos, problemas respiratorios, convulsiones recurrentes como la epilepsia.

La periodista Addis Burgos, en su programa de investigación, Desclasificado, presentó el primer caso de esta enfermedad registrado en el país.

Se trata de una niña, hija de una madre soltera que clama por una visa humanitaria y respaldo del Estado para poderla mantener con vida.

Dara Ivette Alcántara, con apenas cinco años, es el primer caso del síndrome de Pitt-Hopkins en la República Dominicana. Un síndrome de múltiples anomalías congénitas poco frecuentes caracterizado por la asociación de discapacidad intelectual, morfología facial, entre otras características más. Su madre, Tanya Alcántara, narró cómo fueron los primeros síntomas de esta rara enfermedad, que despertó su desesperación para saber que algo andaba mal en el desarrollo de su pequeña, que en ese entonces solo tenía cuatro meses.

«Dara, se ausentaba hasta por cinco y diez minutos, se iba lejos, pero lejos y comenzaba a gritar y comenzó a hacer unos movimientos bien raros, que entendíamos que no era para la edad de Dara, y comencé a indagar, comencé a buscar, Dios me guio y la pude grabar. Cuando la grabo yo dije no, aquí hay algo raro y cuando la ponía en mi espalda hacía unos movimientos que yo no la podía ver porque estaba así y un día se me dio que se desangró y salí corriendo para donde unos amigos médicos, ahí me dijeron hay que evaluarla»

Explicó la madre Tanya Alcántara.