Presupuesto 2027 enfrenta a oficialistas y opositores

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Santo Domingo, República Dominicana. – La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, inició este martes los trabajos para analizar la propuesta económica, que asciende a dos billones 84 mil 127 millones de pesos, en medio de las expectativas sobre la distribución de los recursos públicos y las prioridades de inversión del Gobierno para el próximo año.
Durante el encuentro, los legisladores definieron el cronograma de trabajo y los lineamientos iniciales del proceso de análisis. En la primera reunión, diputados de oposición calificaron el proyecto como mal elaborado, mientras otros pidieron que se aumente la partida para el sistema de justicia.
Mientras desde el oficialismo resaltaron la importancia de la partida para el desarrollo del país.
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De su lado, el presidente de la comisión bicameral, Frank Paulino, manifestó que conforme se agilice el estudio del documento, se darán más detalles. Detalles de los trabajos realizados a la pieza.
La comisión bicameral tiene previsto celebrar su próxima reunión este jueves a las 11:00 de la mañana. Sus integrantes continuarán los trabajos relacionados con el tema bajo estudio. Durante el encuentro, los legisladores darán seguimiento a los puntos pendientes y avanzarán en las discusiones correspondientes.
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