Presuntos celos habrían provocado muerte a tiros de dos hombres en Los Frailes

Dos hombres murieron a tiros durante un incidente ocurrido en la calle Roca Cueva, en el kilómetro 12 de Los Frailes, en Santo Domingo Este, en un hecho en el que presuntamente estuvo involucrado un capitán de la Fuerza Aérea Dominicana.

Las primeras versiones apuntan a que el doble homicidio se habría producido tras una discusión por motivos pasionales en un establecimiento comercial. Sin embargo, las circunstancias del suceso permanecen bajo investigación de las autoridades.

¿Cómo ocurrió el hecho en Los Frailes?

De acuerdo con las informaciones preliminares, un prestamista de la zona llegó al establecimiento acompañado de dos compañeros de oficio para visitar a la propietaria del negocio, con quien presuntamente mantenía o había mantenido una relación sentimental.

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Durante el encuentro, uno de los acompañantes habría invitado a bailar a la mujer. Este gesto habría provocado la molestia del presunto agresor y originado una discusión que escaló rápidamente.

Según las versiones disponibles, el hombre sacó un arma de fuego y, en medio de un forcejeo, disparó contra sus dos compañeros, quienes fallecieron a consecuencia de las heridas.

Las informaciones preliminares señalan que uno de los hombres habría sido atacado por invitar a bailar a la mujer, mientras que el segundo habría recibido los disparos cuando intentaba desarmar al presunto agresor.

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Autoridades investigan el doble homicidio

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de las víctimas. La falta de documentos personales ha dificultado su identificación, según las informaciones preliminares.

También trascendió que uno de los documentos encontrados en el lugar podría pertenecer a un tercero, por lo que se requiere verificar su procedencia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.