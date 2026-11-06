Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales

El Ministerio Público arrestó a un hombre de 29 años, investigado por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader.

Se trata de Delvinson de la Cruz Sosa. Su arresto ocurrió el martes 3 de noviembre, durante un allanamiento en un apartamento del sector Vista el Valle, en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con la información presentada por la periodista Julissa Céspedes, en el programa 55 Minutos, la orden judicial que autorizó el allanamiento establece que la investigación gira en torno a la planificación de un presunto atentado terrorista contra el mandatario.

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La pesquisa ubicaría el supuesto ataque en la sede del Congreso Nacional, durante las actividades del Día de la Constitución, previstas para este viernes 6 de noviembre.

Durante el programa también se difundieron fragmentos de audios atribuidos a personas investigadas. En las grabaciones se escucha a un individuo hablar sobre la preparación de explosivos y anunciar posibles acciones contra el Gobierno.

Las conversaciones habrían resultado interceptadas en espacios de la denominada deep web. También señalaron que otras personas estarían bajo investigación, aunque no ofrecieron sus identidades ni detalles oficiales sobre esos casos.