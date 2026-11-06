Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales

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El Ministerio Público arrestó a un hombre de 29 años, investigado por su presunta vinculación con un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader.
Se trata de Delvinson de la Cruz Sosa. Su arresto ocurrió el martes 3 de noviembre, durante un allanamiento en un apartamento del sector Vista el Valle, en San Francisco de Macorís.
De acuerdo con la información presentada por la periodista Julissa Céspedes, en el programa 55 Minutos, la orden judicial que autorizó el allanamiento establece que la investigación gira en torno a la planificación de un presunto atentado terrorista contra el mandatario.
La pesquisa ubicaría el supuesto ataque en la sede del Congreso Nacional, durante las actividades del Día de la Constitución, previstas para este viernes 6 de noviembre.
Durante el programa también se difundieron fragmentos de audios atribuidos a personas investigadas. En las grabaciones se escucha a un individuo hablar sobre la preparación de explosivos y anunciar posibles acciones contra el Gobierno.
Las conversaciones habrían resultado interceptadas en espacios de la denominada deep web. También señalaron que otras personas estarían bajo investigación, aunque no ofrecieron sus identidades ni detalles oficiales sobre esos casos.
Notas relacionadas
Antecedentes de amenazas contra el presidente
Durante el espacio televisivo se recordaron varios episodios de amenazas contra Luis Abinader desde 2021.
En septiembre de ese año, Enrique Figueroa resultó detenido en Nueva York por amenazas atribuidas en contra del mandatario durante una visita a esa ciudad.
Posteriormente, en febrero de 2022, la Policía informó sobre el arresto de Roberto Antonio Soto Mejía, conocido como «El Cubanito», por amenazas difundidas en redes sociales.
En mayo de 2023, John Avis Sánchez, identificado como «Chimambli Online», se entregó a las autoridades. Esto ocurrió después de publicar un video en el que amenazaba con agredir al presidente con un arma blanca.
Ese mismo mes, Irene Sosa Tavares, conocida como «La Más Dura», quedó arrestada tras difundir un video en el que amenazaba con pagar para matar al gobernante. Posteriormente, recibió una garantía económica y presentación periódica.
En julio de 2024, Stalin Silvestre Corporán también resultó detenido tras publicar amenazas contra Abinader. El hombre alegó que buscaba generar contenido para sus redes sociales.
Otro caso ocurrió en diciembre de 2025, cuando fue detenido Héctor Julio Mercedes Rodríguez, conocido como «La Bala». Las amenazas estaban dirigidas contra el presidente y su familia.
Posibles consecuencias judiciales
Durante el programa se mencionaron distintas figuras penales que podrían ser consideradas en una investigación de esta naturaleza. Entre ellas figuran amenazas de muerte, intimidación a funcionarios, asociación de malhechores y atentados contra las instituciones.
Sin embargo, la calificación jurídica y las posibles sanciones dependerán de los hechos que el Ministerio Público logre establecer y de las decisiones judiciales correspondientes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad del jefe de Estado y la necesidad de investigar las amenazas dirigidas contra su persona, independientemente de las posiciones políticas.
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