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Ingresan a presidente del Tribunal Superior Electoral en Clínica Abreu

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ingresó la mañana de este lunes a la Clínica Abreu, donde será sometido a una cirugía. La intervención consiste en extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico. Se trata de una cirugía programada, no de emergencia. El […]

Ruth Salcedo
Clínica Abreu, centro médico donde ingresaron al presidente del Tribunal Superior Electoral.
El presidente del Tribunal Superior Electoral será sometido a una cirugía electiva.
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El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ingresó la mañana de este lunes a la Clínica Abreu, donde será sometido a una cirugía.

La intervención consiste en extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico.

Se trata de una cirugía programada, no de emergencia. El funcionario ingresó al centro médico pasadas las 8:00 de la mañana de este lunes.

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Equipo médico a cargo de la cirugía

El equipo médico que lo atiende está encabezado por el neurocirujano José Joaquín Puello y el anestesiólogo Carlos Guzmán.

Durante la recuperación de Camacho Hidalgo, su suplente, Lourdes Teresa Salazar, asumirá las funciones de la presidencia del Tribunal Superior Electoral.

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ETIQUETAS:SaludTribunal Superior ElectoralClínica AbreuHidrocefaliaYgnacio Pascual Camacho Hidalgo
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