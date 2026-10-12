Ingresan a presidente del Tribunal Superior Electoral en Clínica Abreu

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El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ingresó la mañana de este lunes a la Clínica Abreu, donde será sometido a una cirugía.
La intervención consiste en extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico.
Se trata de una cirugía programada, no de emergencia. El funcionario ingresó al centro médico pasadas las 8:00 de la mañana de este lunes.
Notas relacionadas
Equipo médico a cargo de la cirugía
El equipo médico que lo atiende está encabezado por el neurocirujano José Joaquín Puello y el anestesiólogo Carlos Guzmán.
Durante la recuperación de Camacho Hidalgo, su suplente, Lourdes Teresa Salazar, asumirá las funciones de la presidencia del Tribunal Superior Electoral.
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