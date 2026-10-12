Ingresan a presidente del Tribunal Superior Electoral en Clínica Abreu

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ingresó la mañana de este lunes a la Clínica Abreu, donde será sometido a una cirugía.

La intervención consiste en extraer líquido y colocar una válvula para tratar la hidrocefalia, según el diagnóstico médico.

Se trata de una cirugía programada, no de emergencia. El funcionario ingresó al centro médico pasadas las 8:00 de la mañana de este lunes.