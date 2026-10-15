Presidente del Senado favorece que Faride y director de la PN expliquen muertes

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Santo Domingo, RD.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este jueves que no se opone a la solicitud del senador Antonio Taveras Guzmán para que la ministra de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional comparezcan ante el pleno legislativo y expliquen las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
Legisladores de oposición respaldaron la iniciativa, aunque dudan que consiga los votos necesarios para que la aprueben.
El presidente del Senado consideró que la petición de Antonio Taveras forma parte del ejercicio democrático y aseguró que no tiene objeciones a que ambos funcionarios se convoquen.
La iniciativa busca que las autoridades expliquen los criterios que regulan el uso de la fuerza letal, así como los mecanismos de supervisión y control de las actuaciones policiales que terminan con la pérdida de vidas humanas.
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Sin embargo, desde la oposición advierten que la solicitud podría encontrar obstáculos dado que la mayoría oficialista tendría la última palabra.
Por su lado, el presidente de la comisión bicameral que estudia la reforma policial rechazó que se utilice el término «asesinatos» para referirse a las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos, como ha planteado el senador Antonio Taveras.
El legislador sostuvo que el uso de la fuerza y los posibles excesos policiales figuran entre las principales preocupaciones de los congresistas que estudian la reforma.
Durante la reunión de este jueves, la comisión avanzó en la lectura de unos 12 artículos y se propone definir cuáles sectores e instituciones se inviten para exponer sus planteamientos sobre la reforma policial.
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