Presidente del Senado favorece que Faride y director de la PN expliquen muertes

Santo Domingo, RD.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este jueves que no se opone a la solicitud del senador Antonio Taveras Guzmán para que la ministra de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional comparezcan ante el pleno legislativo y expliquen las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.

Legisladores de oposición respaldaron la iniciativa, aunque dudan que consiga los votos necesarios para que la aprueben.

El presidente del Senado consideró que la petición de Antonio Taveras forma parte del ejercicio democrático y aseguró que no tiene objeciones a que ambos funcionarios se convoquen.

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La iniciativa busca que las autoridades expliquen los criterios que regulan el uso de la fuerza letal, así como los mecanismos de supervisión y control de las actuaciones policiales que terminan con la pérdida de vidas humanas.