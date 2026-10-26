Presidente abordará crisis haitiana y seguridad fronteriza este lunes

La Presidencia de la República anunció la noche de este domingo que el presidente Luis Abinader abordará mañana lunes la crisis de Haití y las medidas de seguridad en la frontera dominico-haitiana durante una edición de LA Agenda Semanal, pautada para las 3:00 de la tarde.

El espacio presidencial, que habitualmente se realiza a las 5:00 de la tarde, contará con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, además de los mandos militares responsables de la seguridad nacional.

La decisión se produce en medio de la crisis de seguridad que afecta al vecino país y tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, un hecho que llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de un contingente militar para procurar su rescate.

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Durante el encuentro, el mandatario ofrecerá detalles sobre las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar la vigilancia fronteriza y garantizar la seguridad nacional, conforme a una nota de prensa.