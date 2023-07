Abinader le escribe por WhatsApp a sus funcionarios en la madrugada

Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader confesó que le envía mensajes por WhatsApp a sus funcionarios durante horas de la madrugada.

Sostuvo que cada presidente tiene su forma de trabajo, y que por lo regular después de las diez de la noche él se mantiene trabajando en su despacho junto a su asistente.

En el matutino «Hoy Mismo», que se transmite de lunes a viernes por Color Visión, Abinader contó que la noche anterior a esa entrevista le había escrito a tres de sus ministros a las dos de la mañana. Indicó que lo hace para asegurarse de que le respondan temprano.

Yo le escribí ayer a tres a las dos de la mañana, pero yo sé que ellos no me van a contestar a las dos. Yo les escribo para que me respondan temprano. Entonces, cuando despierto ya ellos han respondido

Luis Abinader