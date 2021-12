Presidente Abinader anuncia acuerdo que pone fin al “peaje sombra”

Santo Domingo RD.- El presidente Luis Abinader anunció la noche de este jueves que el Gobierno logró un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná, lo que representa al Estado un ahorro de aproximadamente US$1,500 millones de dólares.

“El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de US$410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto, es aproximadamente, lo que habría de pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y 4 meses. Sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial”, dijo el mandatario.

Anunció, además, que el Gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero de 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná. Para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general.

“Habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos”. Precisó el gobernante en una alocución dirigida al país a través de una cadena de radio, televisión y redes sociales.

Dijo que el pueblo dominicano ha pagado el mal acuerdo que otros hicieron.

“Pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga. Lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país”, agregó.

Recordó que desde su arribo a la Presidencia de la República, el 16 de agosto de 2020, garantizó que encabezaría una gestión honesta, transparente y eficaz.

Recalcó que, “desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora, ya no habrá más gasto, sino un ahorro”.

Con dinero no se juega

”Con el dinero de los dominicanos en este Gobierno no se juega, y se lo dije a ustedes cuanto tomé posesión y ahora se lo recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este Presidente”, advirtió Abinader.

Sostuvo que su Gobierno está dirigido a la protección de la población dominicana.

“Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos”, puntualizó.

Dijo que cuando empeña su palabra, lo hace asumiendo todas las consecuencias por el compromiso sagrado con la población.

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el pasado el 27 de febrero. Adelantó que estaban trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste. Donde el Estado dominicano, debía pagar más de 1,900 millones de dólares en lo que restaba de contrato.

Asimismo, que esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable y por eso le buscaría una solución.

Fin al “peaje sombra”

El contrato entre el Estado dominicano y la concesionaria, conformada por las empresas Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico del Atlántico, S.A., empresas dominico-colombianas que operan esas autopistas, tenía una vigencia hasta el año 2038. En ese convenio el gobierno se comprometía a pagar un peaje sombra, que le generase un ingreso mínimo a la concesionaria. Considerado como necesario para mantener el equilibrio económico del contrato.