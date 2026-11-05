Presentan herramienta de IA para consultar oferta inmobiliaria

Santo Domingo, RD. — Una plataforma que permite consultar proyectos inmobiliarios mediante preguntas en lenguaje natural fue presentada ante más de 150 profesionales durante una jornada de capacitación en el marco de la cuarta edición de Top Producer Academy, celebrada en Santo Domingo.

La herramienta, denominada Ariel IA permite a los agentes inmobiliarios combinar en una misma consulta criterios como presupuesto, monto disponible para el inicial, capacidad de pago mensual, ubicación, número de habitaciones y fecha de entrega.

El sistema utiliza la información incorporada a la plataforma para identificar proyectos y unidades que se ajusten a esos requerimientos. Su aplicación busca reducir el tiempo dedicado a revisar por separado precios, disponibilidades, características y planes de pago, una tarea habitual en la intermediación inmobiliaria.

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La iniciativa es impulsada por el empresario inmobiliario Ariel Grasso y está orientada a facilitar la búsqueda de información dentro del portafolio de proyectos comercializados por Team Ariel Grasso, de RE/MAX Infinity.

Grasso explicó que la iniciativa surgió de consultas recurrentes de agentes que necesitaban localizar propiedades de acuerdo con las condiciones económicas y preferencias de sus clientes.

“Para responder había que revisar diferentes proyectos, precios, disponibilidades y planes de pago. Me pregunté por qué, si hoy conversamos con la inteligencia artificial para encontrar respuestas, no podíamos hacer lo mismo con nuestro inventario inmobiliario”, señaló.

La presentación planteó también el alcance de estas herramientas en el trabajo de los agentes. Aunque permiten agilizar la consulta de información, Grasso sostuvo que el acompañamiento al comprador, las visitas a los inmuebles, la negociación y el seguimiento de la documentación continúan requiriendo intervención profesional.

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“La inteligencia artificial puede encontrar información en segundos, pero no lleva al cliente al terreno, no genera la confianza de una conversación cara a cara, no se reúne con la constructora, no da seguimiento a una documentación ni acompaña al comprador durante todo el proceso hasta el cierre”, expresó.

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Además de la búsqueda de propiedades, la plataforma fue presentada como un recurso de consulta sobre las características de los proyectos y de apoyo ante preguntas comerciales que surgen durante una negociación.

De esta manera, el agente dedica menos tiempo a localizar información y más tiempo a una parte del negocio que continúa siendo esencialmente humana: entender, asesorar, generar confianza, negociar y acompañar al cliente.