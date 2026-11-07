Paíno Henríquez presenta avances para agilizar permisos ambientales en Cap Cana

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, presentó a desarrolladores, constructores e inversionistas de Cap Cana los avances de la iniciativa Ministerio Inteligente, enfocada en agilizar los trámites ambientales y mejorar la planificación de proyectos.

El encuentro se realizó como parte del programa «Un Café con el Ministro», un espacio de diálogo en el que los participantes expusieron sus experiencias, inquietudes y dificultades relacionadas con las autorizaciones ambientales.

Durante la reunión, Henríquez explicó las herramientas tecnológicas y las mejoras administrativas que impulsa la institución para ofrecer mayor claridad, eficiencia y previsibilidad en los procesos.

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El funcionario destacó que el objetivo es simplificar los procedimientos y estandarizar los criterios técnicos, sin reducir el rigor de las evaluaciones ambientales.

«Estamos impulsando una transformación que va más allá de incorporar herramientas tecnológicas. Se trata de revisar nuestros procedimientos, simplificar trámites y estandarizar criterios para ofrecer mayor claridad, agilidad y previsibilidad», expresó.

Asimismo, señaló que el Ministerio procura facilitar información ambiental organizada para que los desarrolladores puedan conocer las condiciones del territorio antes de tomar decisiones de inversión.

Ministerio Inteligente busca agilizar permisos ambientales

Entre los avances presentados, el ministro destacó el uso de inteligencia artificial y automatización robótica para apoyar la gestión de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), categoría D.

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Estas herramientas permiten reducir tareas repetitivas y facilitar el seguimiento de los expedientes. También se incorpora CRIM Express, un módulo que recategoriza automáticamente las solicitudes desde el inicio del proceso.

Para las evaluaciones ambientales de las categorías A y B, el Ministerio trabaja en la estandarización de 73 términos de referencia.

Con esta medida, la institución busca precisar los requisitos técnicos para preparar los expedientes y disminuir la necesidad de corregir o rehacer documentación.

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SIGEO RD facilita consulta ambiental de terrenos

Henríquez también presentó SIGEO RD, el Sistema de Información Geoespacial de la República Dominicana, una plataforma que integra 41 capas de información territorial y ambiental.

Esta herramienta permite consultar datos sobre áreas protegidas, biodiversidad, recursos hídricos, suelos y riesgos naturales.

De esta manera, inversionistas y desarrolladores pueden conocer mejor las condiciones ambientales de un terreno antes de adquirirlo o diseñar un proyecto.

El ministro explicó, además, los avances del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SINIA).

Esta plataforma reúne estadísticas ambientales, información geoespacial, investigaciones, publicaciones científicas y documentación técnica para facilitar el acceso a información especializada.

Asimismo, compartió las mejoras en la gestión de denuncias y fiscalización ambiental, con énfasis en la coordinación de actuaciones, el registro de evidencias y el seguimiento de los casos.

Cap Cana valora digitalización de trámites ambientales

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, agradeció la oportunidad de conversar directamente con el ministro y conocer las herramientas disponibles para gestionar los proyectos.

Subero Medina valoró los avances en la digitalización de los procedimientos ambientales y consideró que una mayor eficiencia administrativa contribuye al desarrollo de los sectores construcción y turismo.

No obstante, destacó la importancia de mantener el cumplimiento de la legislación ambiental durante el desarrollo de las iniciativas.

En el encuentro también participaron el presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury. Además de otros ejecutivos, vicepresidentes, desarrolladores y constructores vinculados a la Ciudad Destino.

Ministro visita iniciativas de sostenibilidad de Cap Cana

Como parte de la agenda, Paíno Henríquez recorrió el Distrito de Sostenibilidad de Cap Cana, donde conoció los programas de conservación de biodiversidad. También manejo responsable de los recursos naturales impulsados por la Fundación Cap Cana.

La visita incluyó ACUATUR, estación depuradora en la que se presentaron los procesos de tratamiento de aguas residuales.

También visitó CENETUR, planta de generación eléctrica que respalda las operaciones de la Ciudad Destino.