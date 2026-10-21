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Premio Nacional de Turismo reconoce aportes al sector dominicano

El Premio Nacional de Turismo celebró su quinta edición con una gala. En el evento, reconoció a empresarios y profesionales por sus aportes al turismo de República Dominicana. La ceremonia reunió a empresarios, ejecutivos hoteleros, autoridades y representantes del sector. Los organizadores entregaron premios a figuras que han contribuido al crecimiento y la promoción del […]

Ruth Salcedo
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El Premio Nacional de Turismo celebró su quinta edición con una gala. En el evento, reconoció a empresarios y profesionales por sus aportes al turismo de República Dominicana.

La ceremonia reunió a empresarios, ejecutivos hoteleros, autoridades y representantes del sector. Los organizadores entregaron premios a figuras que han contribuido al crecimiento y la promoción del turismo nacional.

Entre los homenajeados estuvo Fernando Azzuri, reconocido como Empresario Turístico. También recibieron menciones especiales Juan José Hidalgo y Luis Felipe Aquino, por sus trayectorias y aportes al sector.

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Reconocen distintas áreas del turismo

La premiación también abarcó categorías vinculadas a diferentes actividades de la industria, entre ellas Hotel del Año, Excelencia Gastronómica, Turismo Alternativo y Creadores de Contenido Turístico.

Con estas distinciones, el evento destacó la participación de empresas y profesionales que trabajan en áreas clave de la actividad turística dominicana.

La quinta edición estuvo organizada por Luis Santiago Severino y congregó a representantes de distintos ámbitos del sector, en una jornada dedicada a reconocer sus aportes al turismo del país.

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ETIQUETAS:turismo dominicanoLuis Felipe AquinoJuan José HidalgoPremio Nacional de TurismoFernando Azzuri
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