Premio Nacional de Turismo reconoce aportes al sector dominicano

El Premio Nacional de Turismo celebró su quinta edición con una gala. En el evento, reconoció a empresarios y profesionales por sus aportes al turismo de República Dominicana.

La ceremonia reunió a empresarios, ejecutivos hoteleros, autoridades y representantes del sector. Los organizadores entregaron premios a figuras que han contribuido al crecimiento y la promoción del turismo nacional.

Entre los homenajeados estuvo Fernando Azzuri, reconocido como Empresario Turístico. También recibieron menciones especiales Juan José Hidalgo y Luis Felipe Aquino, por sus trayectorias y aportes al sector.