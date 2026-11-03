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¡Posición anterior! Médicos suspenden paro por 24 horas y marcha

Santo Domingo, RD.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció este martes la suspensión del paro nacional de 24 horas convocado para mañana miércoles 4 de noviembre. También, la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el día 11 de este mes. El comunicado firmado por el presidente del gremio, doctor Luis Peña Núñez; y la […]

Gabriela Mora Encarnación
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la Junta Directiva Nacional reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas del sector médico. Foto: Félix de la Cruz
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Santo Domingo, RD.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció este martes la suspensión del paro nacional de 24 horas convocado para mañana miércoles 4 de noviembre. También, la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el día 11 de este mes.

El comunicado firmado por el presidente del gremio, doctor Luis Peña Núñez; y la secretaria general, doctora Miosotte Alt. Lazala, explica que la decicisión obedece a un llamado para sostener un encuentro con el presidente Luis Abinader la próxima semana.

En el mismo, la Junta Directiva Nacional reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas del sector médico.

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Dicha reunión con el mandatario de la República se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre.

El gremio explicó que la suspensión de las jornadas de protesta responde a la convocatoria presidencial y busca dar continuidad a las negociaciones que mantiene con el Gobierno, con miras a alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a los profesionales de la salud como a la ciudadanía.

La organización médica sostuvo que mantiene su compromiso de encontrar respuestas a sus reclamaciones mediante el diálogo y exhortó a sus miembros a permanecer atentos a las informaciones oficiales que se produzcan en los próximos días.

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