¡Posición anterior! Médicos suspenden paro por 24 horas y marcha

Santo Domingo, RD.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció este martes la suspensión del paro nacional de 24 horas convocado para mañana miércoles 4 de noviembre. También, la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el día 11 de este mes.

El comunicado firmado por el presidente del gremio, doctor Luis Peña Núñez; y la secretaria general, doctora Miosotte Alt. Lazala, explica que la decicisión obedece a un llamado para sostener un encuentro con el presidente Luis Abinader la próxima semana.

En el mismo, la Junta Directiva Nacional reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas del sector médico.