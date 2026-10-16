¿Por qué se cambió la calificación jurídica en el caso Jet Set?

El cambio de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual eleva la gravedad jurídica del proceso y pone en el centro una pregunta incómoda: ¿qué sabían los responsables sobre el peligro que representaba el techo de la discoteca?

La tragedia del Jet Set vuelve a estremecer a la opinión pública dominicana, esta vez desde los tribunales. El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, acogió este viernes 16 de octubre la solicitud de los abogados de las víctimas para cambiar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat.

La decisión sustituye la calificación de homicidio involuntario por la de homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios mediante dolo eventual. No se trata de una condena, sino de un cambio en la forma en que los hechos serán examinados jurídicamente.

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¿Por qué cambió la calificación jurídica?

La clave está en determinar si lo ocurrido fue consecuencia de una negligencia o si existían indicios de que los responsables conocían el peligro y, aun así, continuaron con la actividad sin adoptar medidas suficientes para evitar una catástrofe.

Durante el proceso, los abogados de las víctimas han sostenido que existían advertencias sobre el estado de la estructura. Entre los elementos mencionados figuran testimonios, mensajes, filtraciones y reportes sobre el desprendimiento de fragmentos del techo.

El magistrado consideró que los elementos presentados permitían examinar los hechos bajo la figura del dolo eventual. Según las informaciones publicadas sobre su decisión, el juez entendió que había indicios de conocimiento del deterioro y del riesgo que representaba la estructura.