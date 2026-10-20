¿Por qué RD no puede sacar a los dominicanos del Ejército ruso?

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El embajador de República Dominicana en Rusia, Alejandro Arias Zarzuela, explicó que el Estado dominicano tiene limitaciones legales para intervenir en los casos de ciudadanos que firmaron contratos privados con el Ministerio de Defensa ruso para incorporarse a su ejército.
Durante una entrevista exclusiva para la Emisión Estelar de Telenoticias, con Roberto Cavada, el diplomático señaló que estos acuerdos se establecen entre los ciudadanos y la institución rusa, sin que el Gobierno dominicano forme parte de la contratación.
Arias Zarzuela indicó que esta condición limita el alcance de las acciones que pueden emprender las autoridades dominicanas para responder a las solicitudes de ayuda de los nacionales involucrados.
“Cuando un nacional decide enrolarse en un ejército extranjero de forma privada, es decir, mediante un contrato privado, el Estado dominicano no se constituye ni forma parte de esta contratación”, explicó el embajador.
Cancillería dominicana mantiene conversaciones con Rusia
El diplomático informó que las autoridades dominicanas han sostenido encuentros y conversaciones con representantes de la Cancillería rusa para dar seguimiento a los compromisos abordados por los cancilleres Víctor Ito Bisonó y Serguéi Lavrov.
Estas gestiones buscan mantener el diálogo entre ambos países sobre la situación de los dominicanos que viajaron a Rusia y se incorporaron a sus fuerzas militares mediante acuerdos privados.
Sin embargo, Arias Zarzuela precisó que la capacidad de respuesta del Estado depende de las circunstancias legales de cada caso. También de las condiciones de los contratos firmados.
El embajador recordó que no se trata de un acuerdo militar entre República Dominicana y la Federación de Rusia, sino de contrataciones individuales.
Notas relacionadas
El diplomático diferencia los contratos privados de los acuerdos entre Estados
Para explicar la situación, Arias Zarzuela comparó estos casos con la participación de soldados dominicanos en el conflicto de Irak, años atrás.
En aquella ocasión, señaló, la presencia de militares dominicanos respondió a una decisión del Estado. En cambio, la incorporación de ciudadanos a las fuerzas rusas se produce mediante acuerdos privados.
Esta diferencia, según explicó, es fundamental para determinar el alcance de la intervención gubernamental y las responsabilidades que puede asumir República Dominicana.
La aclaración se produce después de que varios dominicanos solicitaran ayuda para regresar al país, tras denunciar las circunstancias en las que viajaron a Rusia. También su posterior incorporación al conflicto armado.
Embajada rusa abierta a revisar casos particulares
Por su parte, el embajador ruso en República Dominicana, Alexey Seredin, manifestó que existe disposición para revisar situaciones específicas junto con las familias de los ciudadanos involucrados.
No obstante, indicó que todavía no se han presentado solicitudes formales acompañadas de toda la documentación requerida para evaluar esos casos.
La revisión individual de los expedientes y el diálogo diplomático forman parte de las gestiones que podrían contribuir a esclarecer la situación de los dominicanos.
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