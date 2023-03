Por qué están renunciando dirigentes del PLD, Melanio Paredes lo explica

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Educación, Melanio Paredes, explicó este miércoles los motivos que, a su juicio, están provocando la renuncia de muchos peledeístas para juramentarse en otras organizaciones políticas.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el dirigente político reconoció que de alguna forma el paso por el poder transformó el pensamiento ideológico de buena parte de los miembros del partido de la estrella morada.

“Hay dos cuestiones básicas. Ha habido una horizontalización en términos de posiciones ideológicas. Justamente intervenía ayer en la reunión del Comité Político y les decía que cuando vos reivindicaba que el PLD iba a ser un partido único en América e íbamos a ser diferentes, porque ningunos de nosotros veníamos de la oligarquía. Les decía que la única manera de que el pueblo se fijara en nosotros es si éramos capaces de hacer las cosas diferentes y asimiento un compromiso con los mejores intereses del país”, comentó.

Sin embargo, expuso que a partir de l990 en que el PLD se convirtió en partido mayoritario y comenzó la primera camada de senadores, los miembros de esa organización pasaron de ser personas desconocidas a figuras de alta presencia en la vida nacional.

Los viejos no se van

Melanio Paredes destaca que “los que venimos de las fraguas del PLD, no nos hemos ido”, al señalar que ha permanecido en la organización a pesar de que de los 20 años de gobierno peledeísta solo ha participado en diez.

“No participé en ningunos de los gobiernos de Danilo Medina y me quedé en el PLD. No responden así otros compañeros. Yo no voy a decir que ahora que se pusieron malos, porque se fueron del PLD, pero no vienen de las fraguas peledeísta”, adujo.

En ese sentido, consideró que en existe la cultura de personas que no les gustan desprenderse de “la teta del Estado”. “Si tú haces una radiografía, los identifica fácilmente. No puede ser que el PLD era bueno hasta hace tres años y cambió a peor ahora, cuando estas personas hablan de la falta de democracia”, añadió.

No obstante, afirmó que en la actualidad el Partido de la Liberación Dominicana es más democrático que tres años atrás, al señalar que hoy es miembro del Comité Político porque los miembros del Comité Central se sometieron al voto del organismo para ser electos, todos sin ninguna vaca sagrada.

Se expresó en estos términos al responder la pregunta del por qué dirigentes están abandonado las filas del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que se les observa algún nivel de futuro político dentro de la organización.

Por otra parte, al ser preguntado de la posibilidad de que se produzca una gran alianza de los partidos de oposición para enfrentar al partido de gobierno, el exministro de Educación se limitó a decir que en este momento la Comisión de Estrategia y el Comité Político solo han decidido dejar que su candidato se fortalezca “y ya habrá momento para hablar de alianza”.

Abel Martínez está puntero en el Cibal

Al respecto, afirmó que Abel Martínez está puntero en la región del Cibal y que esa situación irá mejorando en áreas como el Gran Santo Domingo, Este y Sur del país.

“Pero estamos tratando de que el PLD fortalezca esa candidatura presidencial y más adelante, al 2 de junio, que es cuando se hacen las reservas de candidaturas, pudiéramos pensar en el tipo de alianza”, recalcó.

Dijo que Martínez será oficializado candidato presidencial del PLD en una convención ordinaria de delegados que tendrá lugar en octubre de este año. Al respecto, afirmó que de aquí a octubre, cuando se puedan establecer las alianzas, el actual alcalde de Santiago estará disputando el primer lugar con Luis Abinader.

“Debo decir que, como partido, en todas las encuestas el PLD está en un sólido segundo lugar y compitiendo por el primer lugar en algunas zonas. Naturalmente, como candidatura, Abel está compitiendo con la popularidad de un expresidente como Hipólito Mejía, de un tres veces Presidente de la República como Leonel Fernández, de un presidente el ejercicio como Luis Abinader y de un expresidente, que es la última referencia, como Danilo Medina”, expuso.

Todavía Abel no es conocido por todos

No obstante, Melanio Paredes reconoció que todavía hay una parte de la población que no conoce a Abel Martínez, a pesar de que es alcalde de la segunda ciudad más grande de la República Dominicana.

Por otra parte, manifestó que la voracidad innecesaria con la que está actuando el Gobierno, “comprando alcaldes y dirigentes locales en diferentes puntos del país, es una torpeza, y está forzando a un reencuentro de la oposición”.

El dirigente peledeísta dijo no entender por qué el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pretende adscribirse las demarcaciones que ganó la oposición cuando obtuvieron mayoría en las elecciones municipales y los distritos municipales.

“No es solo al PLD, han atacado con fuerza las de sus partidos progenitores, como PRD y Fuerza de Pueblo. Con eso no se fortalece el sistema de partidos y la democracia. Solo tienen que tratar de retener los puestos que ya tienen”, comentó Melanio Paredes.