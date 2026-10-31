Pollo se vende entre RD$70 y RD$85 la libra en mercados del Gran Santo Domingo

La libra de pollo se comercializa entre RD$70 y RD$85 en distintos mercados y carnicerías del Gran Santo Domingo, debido a la mayor disponibilidad del producto, según un recorrido realizado.

Los precios más bajos, de RD$70 a RD$75, se encontraron cerca del Mercado Modelo, en la avenida Mella. Mientras que en el Mercado de Honduras y la Feria Ganadera oscilan entre RD$80 y RD$85.

De acuerdo con la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), la producción nacional supera los 21.5 millones de pollos mensuales durante este año.

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Como parte de las medidas para mantener la estabilidad del mercado, el Ministerio de Agricultura anunció la pignoración de ocho millones de libras de pollo. Con el objetivo de almacenar los excedentes, respaldar a los productores y garantizar el abastecimiento durante la Navidad.

Asimismo, Pro Consumidor aseguró que el país cuenta con suficiente producción para cubrir la demanda de este alimento durante las festividades.