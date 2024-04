Zoraima Cuello denuncia Sistema 9-1-1 está en franco deterioro

Santo Domingo, R.D.-La candidata a la vicepresidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, denunció que el Sistema 9-1-1 está en franco deterioro.

Cuello lamentó que el Gobierno no le dé la importancia que merece el sistema de emergencia y mantenga en su dirección al mismo director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) lo que denuesta la falta de personal técnico capacitado que tiene esta gestión de gobierno.

“Las estadísticas oficiales del 9-1-1 muestran un deterioro continuo por la satisfacción de los tiempos de respuestas llegando ahora a un 77 por ciento de satisfacción. Es lamentable.”, se quejó Zoraima Cuello.

En otro orden, Zoraima Cuello denunció que la inflación está afectando el nivel adquisitivo de los más pobres, y eso se refleja en el alto costo de la vida. El dinero no le alcanza para adquirir los productos de la canasta básica.

Es penoso que tengamos que mirar cada vez que vamos al supermercado como no nos alcanza el dinero. Obviamente eso me conmociona, porque el aumento de la canasta básica que cabe señalar que a quien más le ha aumentado es al nivel más pobre de la Republica Dominicana, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central.

Asimismo, la dirigente política denunció que la inseguridad y la problemática del empleo estan en aumento. Y que el crecimiento del empleo informal también es un elemento desesperanzador.

En el ámbito político, la candidata vicepresidencial del partido morado condenó que el gobierno haya retrasado la entrega de los recursos económicos a los partidos políticos. Actuación que entiende es una afrenta al sistema democrático e institucional.

No están jugando limpio. Porque algo que no se había dado en la República Dominicana, porque tiene que darse en este momento. El PLD daba los recursos con mucha más antelación, para no afectar a la posición. Es lamentable esta situación. Todos debemos hacernos eco de esta denuncia para que de alguna manera el gobierno recapitule.

Zoraima Cuello, compañera de boleta de Abel Martínez