Tu voz, tu voto | Hacia un futuro electoral: La diáspora dominicana y su representación

New Jersey, Estados Unidos. – En un mundo cada vez más interconectado, la diáspora dominicana en el extranjero emerge como un puente cultural y económico vital entre sus raíces en la isla caribeña y los horizontes globales. Sin embargo, mientras las elecciones se acercan, las reflexiones sobre la representación política y las lecciones aprendidas se vuelven inevitables.

Tu voz, Tu voto le prestó atención a la comunidad de New Jersey, bajo la conducción de Katherine Hernández. Como invitados estuvieron presentes, Alex Méndez, presidente del Consejo Municipal de Paterson; Luis Vélez, Concejal de Paterson y también vicepresidente del Consejo Municipal; Ángel Pichardo, Cónsul dominicano en New Jersey: y Víctor Jiménez, ciudadano representante de la diáspora dominicana en New Jersey.

¿Cómo se ven reflejados los dominicanos en el extranjero en los líderes que los representan? ¿Qué lecciones se han extraído de la experiencia de la diáspora y cómo podrían moldear el futuro de esta comunidad vibrante y diversa? Estas preguntas, permeadas de esperanza y desafío, nos invitan a explorar los caminos que se abren ante una comunidad en constante evolución.

La organización electoral de la diáspora dominicana

«En esta ocasión, ha habido un poco de frialdad en lo que tiene que ver con la información que le llega a la comunidad. Puede ser un tema de recursos, pero independientemente de su causa, la consecuencia es que las elecciones este año están un poco frías», dijo Víctor Jiménez, respecto al clima electoral actual.

«A pesar de lo que dice mi compañero Víctor, la Junta Central Electoral ha estado realizando una labor intensa de empadronamiento. Tradicionalmente la comunidad dominicana en el exterior está involucrada con la política en el país, hay inversiones fuertes que les motivan a elegir», respondió Alex Méndez.

Recientemente, se dio a conocer que el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha completado una intensa agenda de supervisión y encuentros en Estados Unidos como parte de los preparativos para las elecciones en el exterior. Durante su recorrido, que abarcó las dinámicas ciudades de Boston, New Jersey, Philadelphia y New York, se abordaron temas cruciales relacionados con los comicios presidenciales y de diputaciones de ultramar programados para el 19 de mayo de 2024.

Avances en los preparativos

«Hemos capacitado a muchas personas, de todos los partidos, para que la Junta Central Electoral pueda ofrecer un despliegue electoral eficaz», Ángel Pichardo. «Hay un entusiasmo por votar, aunque es indiscutible que las elecciones se calientan en las últimas dos semanas».

Esta ruta de trabajo, realizada por la JCE, no solo permitió un acercamiento directo con la diáspora dominicana, sino que tuvo un enfoque centrado en la transparencia y la eficiencia, para garantizar un proceso electoral justo y equitativo para todos los dominicanos que residen fuera de las fronteras de su patria.

Ante esta repuesta Víctor Jiménez asegura que el verdadero reto es invitar a la gente a que se empadrone y a que vote. «Hay mucha gente empadronada que no vota. De los más de 100 mil empadronados que hay en New Jersey, vamos a ver cómo se va a comportar la cifra de votantes», dijo.

En respuesta, Luis Vélez, añadió que, «la comunidad dominicana no necesita más campañas políticas, lo que necesitan es atracción para salir a votar. Deberían enfocarse en hacer campañas, para motivar al voto de manera independiente, no como invitación a ser parte de un partido».

Un cambio de percepción basado en propuestas

«El poder político es una cosa, pero el representante político es otra cosa. Tenemos unos buenos diputados de Ultramar, pero ahora hay que ver el poder que pueden tener desde el exterior hacia la República Dominicana», Luis Vélez

De acuerdo a datos ofrecidos por la JCE, República Dominicana ostenta el título de tener el mayor número de votantes registrados en América Latina, con un impresionante 11% de su población inscrita en el padrón general. Este dato cobra aún más relevancia al considerar el crecimiento significativo del padrón electoral en el exterior compuesto por la diáspora dominicana, que ha pasado de 595,000 en 2020 a una cifra asombrosa de 863,784 empadronados en el año 2024. A toda esa población, representan los diputados de Ultramar.

Sin embargo, de acuerdo a la perspectiva de Víctor Jiménez, «no se siente la representación de los diputados de Ultramar. Los ves nada más en desfiles, en reuniones, cuando hay elecciones y ya. Solo ellos conocen los proyectos en los que están trabajando, porque no hay un acercamiento real».