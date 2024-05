Tu voz, tu voto | El poder electoral de la diáspora es retado por la falta de información

Boston, Estados Unidos – La comunidad dominicana en Estados Unidos ha demostrado ser un actor político cada vez más influyente, especialmente en la Circunscripción 1, que abarca importantes centros urbanos como Nueva York; Nueva Jersey y Boston. Con cifras recientes de empadronamiento, se revela el poder electoral creciente de esta diáspora dominicana, con números que no pueden pasarse por alto: 275,350 en Nueva York, 113,274 en Nueva Jersey y 59,761 en Boston.

Por tal motivo, el programa Tu Voz, Tu Voto, producido por CDN+, se ha trasladado a Boston bajo la conducción de Katherine Hernández. Los invitados de este episodio fueron Alfredo Arias Collado, secretario general del PRM en Massachusetts. Dominico Cabral, representante de la Fuerza del Pueblo en Boston. Y Gabriel Valerio, presidente del comité intermedio Francisco Alberto Caamaño en Massachusetts, del Partido de la Liberación Dominicana.

La política es un gozo para la diáspora dominicana

Las cifras de votantes de la diáspora no solo representan personas, sino historias, culturas y sueños entrelazados. La diáspora dominicana en Estados Unidos es diversa en su composición, pero unida en su deseo de participar activamente en los procesos democráticos y en la búsqueda de una representación justa y equitativa.

«La política aquí se hace muy diferente a como se hace en la República Dominicana. El activismo político hay que hacerlo muchas veces con una agenda, porque hay que atender los quehaceres personales, para luego hacer activismo político», dijo Collado.

Ya sea en las urnas o a través del activismo comunitario, los dominicanos en Estados Unidos están dejando su huella en la historia política de ambos países demostrando que, sin importar dónde residan, siguen siendo una fuerza a tener en cuenta.

Al respecto, Dominico Cabral asegura que «la diáspora dominicana hace política por vocación y por patriotismo. O sea, nosotros entendemos que fueron los exiliados de los tiempos de Trujillo, quienes comenzaron a ejercer la política. Todo a partir de las migraciones masivas de la época».

Para otros políticos como Valerio, la política dominicana en el exterior representa un gozo. «Para mí es un orgullo. Primeramente encontrarse con un dominicano que está lejos de su casa es un gozo. En el año 1994 luego del colapso de la República Dominicana, ya se tuvo que empezar a trabajar para que el dominicano en el exterior pudiera votar. Las elecciones presidenciales comenzaron a ser posible en el exterior desde el 2004», destacó Valerio.

El mayor reto para la diáspora dominicana es la falta de información

Según Collado, «muchas veces somos los partidos quienes llevamos a los dominicanos a empadronarse. Ya que en la mayoría de las veces no están bien orientados. De no ser así nosotros no podríamos tener el voto». Sus palabras resaltan la importancia de una orientación adecuada y la responsabilidad de los partidos políticos en informar y movilizar a la comunidad para participar en el proceso electoral.

Por otro lado, Cabral apunta hacia una crítica más profunda al sistema, afirmando que «el trabajo de la Junta Central Electoral ha sido deficiente. Estamos hablando de que cerca de un millón de habitantes dominicanos en el exterior, no pudieron empadronarse. Y todo porque no se invirtió en propaganda, no hubo un llamado a la participación».

Esta declaración subraya la necesidad de una mayor inversión en campañas de información y concientización por parte de las autoridades electorales. De este modo se podría garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a ejercer su derecho al voto. Especialmente aquellos que forman parte de la diáspora dominicana.