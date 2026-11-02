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Tony Peña Guaba respaldará candidatura de David Collado

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, anunció este lunes que retira sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028 y que respaldará la candidatura del ministro de Turismo, David Collado. El anuncio lo realizó durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, donde también afirmó que la disputa […]

Oliver Mata
Tony Peña Guaba, dirigente del PRM.
Tony Peña Guaba, dirigente del PRM.
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El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, anunció este lunes que retira sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028 y que respaldará la candidatura del ministro de Turismo, David Collado.

El anuncio lo realizó durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, donde también afirmó que la disputa por el tercer lugar entre los aspirantes presidenciales del PRM está entre él y Wellington Arnaud.

«Retiro mi candidatura presidencial para apoyar a David Collado. Lo hacemos en el entendido de que está mucho más adelantado que nosotros, es el que tiene mejor número de nosotros dentro y fuera del PRM. Creo que para nosotros es mucho más fácil lograr el triunfo electoral en el 2028», expresó.

  • Tras las declaraciones del dirigente se volvió tendencia en la red social X el hastag #TonyDavidGana.

Peña Guaba sostuvo que ambos tendrán un papel determinante en la definición de quién representará al partido en los próximos comicios entre David Collado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

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