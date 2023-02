Tommy Galán categoriza de penosa la no aprobación del voto automatizado y el transfuguismo

Expresó que este Gobierno compra alcaldes como carne en mataderos municipales

SANTO DOMINGO. Tommy Galán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “categorizó” de penoso la no aprobación del voto automatizado y el transfuguismo en la República Dominicana.

El exlegislador al referirse a estos dos aspectos fundamentales dentro de la Ley de Régimen Electoral, dijo: “en vez de tener una agenda progresista con miras hacia adelante, damos un paso de retroceso en aspectos fundamentales”, calificó Galán.

Expresó, que en estos tiempos una Junta Central Electoral desvincularse frente a utilizar o establecer en sus procesos de elecciones un sistema automatizado electrónico, sería una torpeza, “yo pienso que sería una torpeza, porque la más perjudicada, la que pudiera generarse ella misma situaciones de conflictos en procesos que no deben ser traumáticos, sino que deben fluir e ir revestido de todas garantías, sobre todo de transparencia”, adujo.

Destacó que el órgano electoral debe actuar con celeridad y la debida trasparencia “sobre todo la eliminación de las manos que son los que tienden a contaminar, a variar, alterar. Hay un refrán muy popular que dice: Acta mata voto, al final eso ha sido una experiencia”, destacó el alto dirigente.

Advirtió que esta situación coloca a mucha Juntas Municipales en lo que ha sido a través de la historia como bolsas de puestos, “bolsas donde se comercializa, lamentablemente esa es la realidad, y eso es lo que pudiéramos decir que se estaría apostando, cosa que me niego a creer de la Junta Central Electoral”.

Sobre el transfuguismo

El exsenador Tommy Galán, calificó de lamentable no darle el carácter a esa realidad lastimosa que compromete al sistema de Partidos Políticos en la República Dominicana, “y el sistema de Partidos Políticos juega un papel importante en lo que es la democracia, y a las organizaciones políticas hay que protegerla, y lamentablemente cuando no hay régimen de consecuencias, cuando no hay ningún elemento que pueda condenar, castigar ese tipos de prácticas, lo que estamos es atentando contra el sistema de Partidos Políticos”, cuestionó.

Resaltó, que hoy el Partido de Gobierno en una posición dominante, utiliza recursos excesivos, “habría que ver en el futuro como podemos ver las rendiciones de cuentas sobre ese uso grosero que se esta dando del presupuesto nacional, sobre todo en la cacería, en la compra, en el caso particular es muy evidentemente verlo en los directores de distritos y en los alcaldes. Yo digo lastimosamente parecería que están comprando a los directores y alcaldes, como se compra la carne en mataderos municipales”.

Al responder preguntas a periodistas, Tommy Galán dijo que nunca estuvo en la agenda del PLD comprar alcaldes “En mi 21 años como presidente de la Dirección Política del PLD en San Cristóbal, que sé nos acercaban alcaldes de otros partidos políticos y nunca estuvo en la agenda de nosotros incurrir en esas prácticas”.

Al responder sobre si la compra de alcaldes y directores de distritos municipales por parte del gobierno le garantiza alguna ventaja electoral con la pretensión de mantenerse en el poder más allá del 2024, respondió: “No. Yo creo que el presidente Luis Abinader con la compra desmedida está comprando líos y conflictos”.

Se recuerda que Tommy Galán, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, anunció sus aspiraciones a la Secretaría de Asuntos Electorales de la organización, proceso que se estará realizando este domingo 19 de febrero, la cual ha sido convocado su Comité Central para la escogencia 6 Secretarias pendientes.