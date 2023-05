Tayluma Calderón y Leandra Acosta llenan de alegria corazones a mujeres SDE en celebración «Dia de las Madres»

Santo Domingo Este.-Cientos de madres de Santo Domingo Este, fueron agasajadas por la regidora de la circunscripción tres Tayluma Calderón y la aspirante a la alcaldia Leandra Acosta, llevando así un día grato y especial a los corazones de cientos de mujeres que junto a estas dos grandes ejemplares de dicho municipio se dieron cita para conmemorar su gran día.

El encuentro que inició dandole gracias a Dios, tuvo lugar en la cancha del sector Almirante, en donde alli se entregaron más de trecientos regalos por medio de rifas. «Esta es la tarde que yo soñé, este es mi sentir, mi corazón, que se queda con ustedes, que son parte importante para mi y para lo que represento hoy en mi comuidad sin ustedes no me hubiese convertido en su servidora desde la Sala Capitular, asi lo manifesto la actual regidora y aspirante a la diputación.

«Siempre doy gracias a Dios por la familia que me dio, mi madre y mi gran ejemplo mi padre el exregidor Monserrat Calderón, quien me enseñó que si mi gente me elige es para nunca olvidarme que debo estar a su servicio» añadió.

«De igual forma me siento más que agradecida del Dr. Leonel Fernández, por haberme acogido en el partido Fuerza del Pueblo, darme la oportunidad desde alli, poder velar por mis municipes y devolverles la esperanza, dejandoles saber que no estan solos; gracias a lo que representa el presidente Fernández en los corazones del pueblo dominicano nos ha servido de guia para trabajar pensando siempre en los nuestros y seguir ganando confianza y aceptación en cada uno de los hogares que nos han respaldado y creido en nuestro trabajo, sabemos que desde nuestra proxima posición en el Congreso Nacional seguiremos haciendolo mejor», concluyó la aspirante a la Cámara Baja.

Asimismo, en dicha actividad Leandra Acosta, quien se ha desempeñado por hacer una ardua y valiosa labor aún en su calidad de aspirante, dejó su sentir a las allí presentes «es un reto más pero de gran desafio ser la proxima alcaldesa de SDE, ya que este municipio necesita una devuelta al orden, sin caos, me comprometo ante estas madres a devolverles la serenidad para que sus hijos puedan salir a las calles sin temor a los atracos, que puedan irse a sus trabajos y estudios con la constancia de que regresaran sanos y salvos a sus casas».

Acosta también dijo que estar en el partido Fuerza del Pueblo como discipula del lider de la Republica Dominicana, ha sido de las mejores cosas que le ha pasado, exholtando asi a todas las procreadoras y cabezas de hogares dominicanas a no perder la esperanza ya que «el Dr. Fernández ha de devolver una República estabilizada y segura para nuestrsos hijos».

«Es él la esperanza, el avance, la representación del orden, madres no teman porque nuestros hijos si estarán en buenas manos, en un cambio que si será de futuro y no de retroceso».

En la actividad se entregaron varios electrodomesticos tales como: Lavadoras, estufas, licoadoras, neveras, televisores, juegos de cama, abanicos, plachas, microhondas, tostadoras, freidoras de aire, entre otros. Las madres disfrutaron además de varias presentaciones artisticas urbanas como de bachata y merengue, de igual forma de un acrostíco y poésia a cargo de los niños de la Escuela de Arte Leivy Beltré.

A esta gran celebración a parte de la partcipación del exregidor y nuevamente aspirante Monserrat Calderón, se unieron el aspirante a la regiduria por el municipio de Guerra, Roberto Fernandez, quien expresó su gratitud por hacerle participe en dicho encuentro, Virginito Brito (presidente del bloque de Los Frailes), Octaciano Trinidad (presidente del bloque del Almirante), Aneurys David (presidente de la junta de Vecinos de San Luis), entre otros.

Para terminar la proxima diputada agradeció el apoyo del diputado Rafael Catillo, al empresario Agustin Burgos, al aspirante a senador Fabian Taveras, Adonis Vasquez, Pablo Garcia, el gran trabajo realizado por su equipo y a cada una de las madres que alli estuvieron presentes.

Lo que si cabe destacar que todas las madres dijeron irse más que satisfechas, que en años habian presenciado un acto donde a cada una se les haya tomado en cuenta.