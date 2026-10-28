Rogelio Genao Lanza a Quique Antún: “Usted dirige el partido desde un celular”

El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza respondió al presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico «Quique» Antún Batlle, cuestionando su liderazgo y afirmando que la organización necesita una dirección presente, cercana a la militancia y con participación activa en el territorio.

En una comunicación fechada el 27 de octubre de 2026, Genao sostuvo que el partido necesita un líder que escuche a sus miembros y mantenga una presencia constante, al cuestionar que Antún Batlle no resida en el país.

“La militancia necesita un líder presente, que la vea y la escuche, constante y firme en sus criterios, no uno que la dirija desde un celular y con presencia intermitente”, expresó el legislador, ahora independiente.

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Genao también rechazó que su renuncia responda a la negativa de una posición dentro de la organización o a una aspiración política frustrada. Aseguró que nunca se postuló a un cargo ante la Asamblea Nacional ni consideró una propuesta en ese sentido.

En cambio, explicó que su decisión obedece a su desacuerdo con la manera en que, a su juicio, se toman las decisiones dentro del PRSC.

“Obedece a la forma en que un liderazgo impone su criterio sobre la militancia, en un partido donde una sola persona decide lo que está bien y lo que está mal, quién trabaja y quién no, con criterios poco objetivos, como una especie de dios autoproclamado”, manifestó.

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Cuestiona el trato a los jóvenes y la falta de apoyo territorial

El diputado defendió su trayectoria dentro de la organización y afirmó que, desde la Cámara de Diputados, ha impulsado iniciativas de alcance nacional, entre ellas el proyecto que crea la cuota de juventud.

Asimismo, criticó que, según su valoración, los jóvenes se utilicen como figuras decorativas en lugar de tener una participación real en las decisiones partidarias.

Genao indicó que fue candidato en los años 2016, 2020 y 2024, y aseguró que ganó cada elección con una votación superior a la anterior, pese a lo que describió como falta de orientación y acompañamiento institucional de la dirección del partido.